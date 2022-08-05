https://ria.ru/20220805/poiski-1807534732.html

В пруду в Костромской области нашли тела двух мужчин

В пруду в Костромской области нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 05.08.2022

В пруду в Костромской области нашли тела двух мужчин

Тела двух мужчин, которые летом прошлого года уехали на машине и пропали, нашли в пруду в Костромской области, сообщило региональное следственное управление СК... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:14

2022-08-05T15:14

2022-08-05T15:14

происшествия

галич

костромская область

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РЯЗАНЬ, 5 авг – РИА Новости. Тела двух мужчин, которые летом прошлого года уехали на машине и пропали, нашли в пруду в Костромской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.По данным следствия, ночью 1 июня 2021 года два жителя города Галича на автомашине одного из них уехали в неизвестном направлении и пропали вместе с транспортным средством. Их поиски велись сотрудниками следственного управления, полицией и добровольцами. По факту безвестного исчезновения возбудили уголовное дело."Четвертого августа 2022 года поисковые мероприятия проводились в городе Галиче, где на дне пруда, глубина которого составляет около 2,5 метра, сотрудниками полиции с привлечением водолазов была обнаружена пропавшая автомашина с находящимися внутри двумя телами", - говорится в сообщении.Уточняется, что машину и тела извлекли из воды, внутри салона обнаружены мобильный телефон, банковские карты, документы мужчин. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти погибших, а также молекулярно-генетические для идентификации их личности.

https://ria.ru/20220801/more-1806434282.html

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галич

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, галич, костромская область