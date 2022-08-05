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В пруду в Костромской области нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 05.08.2022
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В пруду в Костромской области нашли тела двух мужчин
В пруду в Костромской области нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 05.08.2022
В пруду в Костромской области нашли тела двух мужчин
Тела двух мужчин, которые летом прошлого года уехали на машине и пропали, нашли в пруду в Костромской области, сообщило региональное следственное управление СК... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:14
2022-08-05T15:14
происшествия
галич
костромская область
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РЯЗАНЬ, 5 авг – РИА Новости. Тела двух мужчин, которые летом прошлого года уехали на машине и пропали, нашли в пруду в Костромской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.По данным следствия, ночью 1 июня 2021 года два жителя города Галича на автомашине одного из них уехали в неизвестном направлении и пропали вместе с транспортным средством. Их поиски велись сотрудниками следственного управления, полицией и добровольцами. По факту безвестного исчезновения возбудили уголовное дело."Четвертого августа 2022 года поисковые мероприятия проводились в городе Галиче, где на дне пруда, глубина которого составляет около 2,5 метра, сотрудниками полиции с привлечением водолазов была обнаружена пропавшая автомашина с находящимися внутри двумя телами", - говорится в сообщении.Уточняется, что машину и тела извлекли из воды, внутри салона обнаружены мобильный телефон, банковские карты, документы мужчин. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти погибших, а также молекулярно-генетические для идентификации их личности.
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происшествия, галич, костромская область
15:14 05.08.2022
 
В пруду в Костромской области нашли тела двух мужчин

В пруду в Костромской области нашли тела двух пропавших больше года назад мужчин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 5 авг – РИА Новости. Тела двух мужчин, которые летом прошлого года уехали на машине и пропали, нашли в пруду в Костромской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, ночью 1 июня 2021 года два жителя города Галича на автомашине одного из них уехали в неизвестном направлении и пропали вместе с транспортным средством. Их поиски велись сотрудниками следственного управления, полицией и добровольцами. По факту безвестного исчезновения возбудили уголовное дело.
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В Белом море нашли тела двух мужчин в перевернувшейся лодке
"Четвертого августа 2022 года поисковые мероприятия проводились в городе Галиче, где на дне пруда, глубина которого составляет около 2,5 метра, сотрудниками полиции с привлечением водолазов была обнаружена пропавшая автомашина с находящимися внутри двумя телами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что машину и тела извлекли из воды, внутри салона обнаружены мобильный телефон, банковские карты, документы мужчин. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти погибших, а также молекулярно-генетические для идентификации их личности.
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