В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье из-за угрозы пожаров продлили желтый уровень погодной опасности
Парк Северного речного вокзала после комплексного благоустройства за пару лет стал местом, куда стоит приехать специально. Реставраторы воссоздали первоначальный облик исторических деталей как самого здания вокзала, так и элементов садово-паркового декора. К примеру, фонтаны "Полярный" и "Южный", располагающиеся по бокам главного здания вокзала, сделаны по историческим образцам. А сам парк получил новые коммуникации, освещение, зоны отдыха и сеть дорожек. Как раз на зеленых аллеях и можно укрыться от летнего зноя. Если вы захотите освежиться, то для вас есть сухой фонтан, оборудованный у здания вокзала.
Парк Северного речного вокзала после комплексного благоустройства за пару лет стал местом, куда стоит приехать специально. Реставраторы воссоздали первоначальный облик исторических деталей как самого здания вокзала, так и элементов садово-паркового декора. К примеру, фонтаны "Полярный" и "Южный", располагающиеся по бокам главного здания вокзала, сделаны по историческим образцам. А сам парк получил новые коммуникации, освещение, зоны отдыха и сеть дорожек. Как раз на зеленых аллеях и можно укрыться от летнего зноя. Если вы захотите освежиться, то для вас есть сухой фонтан, оборудованный у здания вокзала.
Для тех, кто любит активный отдых, хорошо подойдет природный заказник "Воробьевы горы", раскинувшийся на склонах одноименных московских гор. Для прогулок в тени есть зеленая территория свыше 100 гектаров между улицей Косыгина и Москвой-рекой, где проложено множество дорожек. Любителям покататься на велосипеде или побегать подойдет набережная, где размечена отдельная дорожка.
Для тех, кто любит активный отдых, хорошо подойдет природный заказник "Воробьевы горы", раскинувшийся на склонах одноименных московских гор. Для прогулок в тени есть зеленая территория свыше 100 гектаров между улицей Косыгина и Москвой-рекой, где проложено множество дорожек. Любителям покататься на велосипеде или побегать подойдет набережная, где размечена отдельная дорожка.
Неподалеку расположился Нескучный сад, здесь во время прогулки можно и покормить белок, и оценить эстетическую составляющую парка: летний домик графа Орлова, павильон "Грот", ансамбль Александрийского дворца, ротонду в честь 800-летия Москвы. Адептам спорта тоже будет чем заняться: предусмотрены площадки для спортивных игр – тенниса, футбола, шахмат, а также детские игровые зоны.
Неподалеку расположился Нескучный сад, здесь во время прогулки можно и покормить белок, и оценить эстетическую составляющую парка: летний домик графа Орлова, павильон "Грот", ансамбль Александрийского дворца, ротонду в честь 800-летия Москвы. Адептам спорта тоже будет чем заняться: предусмотрены площадки для спортивных игр – тенниса, футбола, шахмат, а также детские игровые зоны.
Вдали от центра города есть возможность пройтись по экотропам. В частности, в Серебряном бору их две. Первая идет вокруг Бездонного озера, пруда Копань и тростникового болота, вторая тоже начинается у озера, а затем уходит вглубь бора и дальше вдоль берега. Разумеется, не стоит забывать, что в Серебряному бору есть оборудованные пляжи, где разрешено купаться. Вся необходимая для этого инфраструктура здесь также предусмотрена, в том числе раздевалки и точки питания. За безопасность отвечают спасатели, которые следят за ситуацией и на воде, и на берегу.
Вдали от центра города есть возможность пройтись по экотропам. В частности, в Серебряном бору их две. Первая идет вокруг Бездонного озера, пруда Копань и тростникового болота, вторая тоже начинается у озера, а затем уходит вглубь бора и дальше вдоль берега. Разумеется, не стоит забывать, что в Серебряному бору есть оборудованные пляжи, где разрешено купаться. Вся необходимая для этого инфраструктура здесь также предусмотрена, в том числе раздевалки и точки питания. За безопасность отвечают спасатели, которые следят за ситуацией и на воде, и на берегу.
Ландшафтный парк "Митино" стал еще одной зоной отдыха, которая после комплексного благоустройства обрела свежий вид и инфраструктуру. Тут можно увидеть тенистые дорожки для неспешного променада, цветущие луга, реку, два пруда с набережными. Несмотря на огромную территорию парка, вы не заблудитесь – по всему "Митино" установлены навигационные стелы. Также здесь найдется место и для детей, и для спортсменов: есть скейт- и панда-парки, организованы беговые и велосипедные маршруты, а также открыты зоны воркаута и поля для игры в волейбол.
Ландшафтный парк "Митино" стал еще одной зоной отдыха, которая после комплексного благоустройства обрела свежий вид и инфраструктуру. Тут можно увидеть тенистые дорожки для неспешного променада, цветущие луга, реку, два пруда с набережными. Несмотря на огромную территорию парка, вы не заблудитесь – по всему "Митино" установлены навигационные стелы. Также здесь найдется место и для детей, и для спортсменов: есть скейт- и панда-парки, организованы беговые и велосипедные маршруты, а также открыты зоны воркаута и поля для игры в волейбол.
Еще одно комфортное место для прогулки в жару - музей-заповедник "Царицыно" на юге Москвы. Целая сеть пешеходных дорожек выведет вас как в историческую часть заповедника, так и в лесную. Вы можете побродить вокруг дворцового ансамбля, прудов или устроить пикник прямо на одном из зеленых холмов. В парке в летний период работает один светодинамический фонтан, который вечерами устраивает музыкальное шоу.
Еще одно комфортное место для прогулки в жару - музей-заповедник "Царицыно" на юге Москвы. Целая сеть пешеходных дорожек выведет вас как в историческую часть заповедника, так и в лесную. Вы можете побродить вокруг дворцового ансамбля, прудов или устроить пикник прямо на одном из зеленых холмов. В парке в летний период работает один светодинамический фонтан, который вечерами устраивает музыкальное шоу.
Довольно тихое место для летних прогулок в тени есть недалеко от станции метро "Ховрино". Грачевский парк несколько лет назад получил новую жизнь в результате благоустройства. В нем проложили пешеходные дорожки пейзажной планировки. Они повторяют естественный рельеф местности. По всему парку расположились беседки с лавочками, удобные деревянные скамейки и ротонды в античном стиле. Для активного досуга оборудованы две большие площадки с игровым оборудованием для детей разных возрастов, а также спортивная коробка для мини-футбола и волейбола.
Довольно тихое место для летних прогулок в тени есть недалеко от станции метро "Ховрино". Грачевский парк несколько лет назад получил новую жизнь в результате благоустройства. В нем проложили пешеходные дорожки пейзажной планировки. Они повторяют естественный рельеф местности. По всему парку расположились беседки с лавочками, удобные деревянные скамейки и ротонды в античном стиле. Для активного досуга оборудованы две большие площадки с игровым оборудованием для детей разных возрастов, а также спортивная коробка для мини-футбола и волейбола.
Укрыться от жары и солнца могут и посетители парковой территории усадьбы "Михалково". В 2017 году в рамках комплексного благоустройства ее дополнительно озеленили, высадив свыше 200 новых деревьев и более 3 тысяч кустарников. К этому добавилась досуговая и рекреационная инфраструктура, а также пешеходные дорожки и игровые зоны. Также можно отдохнуть у воды, спустившись к набережной Головинских прудов. Там установлены удобные скамейки, организованы смотровые площадки. Но учтите, что купаться в этих водоемах нельзя – они не входят в список разрешенных мест для купания в Москве.
Укрыться от жары и солнца могут и посетители парковой территории усадьбы "Михалково". В 2017 году в рамках комплексного благоустройства ее дополнительно озеленили, высадив свыше 200 новых деревьев и более 3 тысяч кустарников. К этому добавилась досуговая и рекреационная инфраструктура, а также пешеходные дорожки и игровые зоны. Также можно отдохнуть у воды, спустившись к набережной Головинских прудов. Там установлены удобные скамейки, организованы смотровые площадки. Но учтите, что купаться в этих водоемах нельзя – они не входят в список разрешенных мест для купания в Москве.
Парк Северного речного вокзала после комплексного благоустройства за пару лет стал местом, куда стоит приехать специально. Реставраторы воссоздали первоначальный облик исторических деталей как самого здания вокзала, так и элементов садово-паркового декора. К примеру, фонтаны "Полярный" и "Южный", располагающиеся по бокам главного здания вокзала, сделаны по историческим образцам. А сам парк получил новые коммуникации, освещение, зоны отдыха и сеть дорожек. Как раз на зеленых аллеях и можно укрыться от летнего зноя. Если вы захотите освежиться, то для вас есть сухой фонтан, оборудованный у здания вокзала.
Для тех, кто любит активный отдых, хорошо подойдет природный заказник "Воробьевы горы", раскинувшийся на склонах одноименных московских гор. Для прогулок в тени есть зеленая территория свыше 100 гектаров между улицей Косыгина и Москвой-рекой, где проложено множество дорожек. Любителям покататься на велосипеде или побегать подойдет набережная, где размечена отдельная дорожка.
Неподалеку расположился Нескучный сад, здесь во время прогулки можно и покормить белок, и оценить эстетическую составляющую парка: летний домик графа Орлова, павильон "Грот", ансамбль Александрийского дворца, ротонду в честь 800-летия Москвы. Адептам спорта тоже будет чем заняться: предусмотрены площадки для спортивных игр – тенниса, футбола, шахмат, а также детские игровые зоны.
Вдали от центра города есть возможность пройтись по экотропам. В частности, в Серебряном бору их две. Первая идет вокруг Бездонного озера, пруда Копань и тростникового болота, вторая тоже начинается у озера, а затем уходит вглубь бора и дальше вдоль берега. Разумеется, не стоит забывать, что в Серебряному бору есть оборудованные пляжи, где разрешено купаться. Вся необходимая для этого инфраструктура здесь также предусмотрена, в том числе раздевалки и точки питания. За безопасность отвечают спасатели, которые следят за ситуацией и на воде, и на берегу.
Ландшафтный парк "Митино" стал еще одной зоной отдыха, которая после комплексного благоустройства обрела свежий вид и инфраструктуру. Тут можно увидеть тенистые дорожки для неспешного променада, цветущие луга, реку, два пруда с набережными. Несмотря на огромную территорию парка, вы не заблудитесь – по всему "Митино" установлены навигационные стелы. Также здесь найдется место и для детей, и для спортсменов: есть скейт- и панда-парки, организованы беговые и велосипедные маршруты, а также открыты зоны воркаута и поля для игры в волейбол.
Еще одно комфортное место для прогулки в жару - музей-заповедник "Царицыно" на юге Москвы. Целая сеть пешеходных дорожек выведет вас как в историческую часть заповедника, так и в лесную. Вы можете побродить вокруг дворцового ансамбля, прудов или устроить пикник прямо на одном из зеленых холмов. В парке в летний период работает один светодинамический фонтан, который вечерами устраивает музыкальное шоу.
Довольно тихое место для летних прогулок в тени есть недалеко от станции метро "Ховрино". Грачевский парк несколько лет назад получил новую жизнь в результате благоустройства. В нем проложили пешеходные дорожки пейзажной планировки. Они повторяют естественный рельеф местности. По всему парку расположились беседки с лавочками, удобные деревянные скамейки и ротонды в античном стиле. Для активного досуга оборудованы две большие площадки с игровым оборудованием для детей разных возрастов, а также спортивная коробка для мини-футбола и волейбола.
Укрыться от жары и солнца могут и посетители парковой территории усадьбы "Михалково". В 2017 году в рамках комплексного благоустройства ее дополнительно озеленили, высадив свыше 200 новых деревьев и более 3 тысяч кустарников. К этому добавилась досуговая и рекреационная инфраструктура, а также пешеходные дорожки и игровые зоны. Также можно отдохнуть у воды, спустившись к набережной Головинских прудов. Там установлены удобные скамейки, организованы смотровые площадки. Но учтите, что купаться в этих водоемах нельзя – они не входят в список разрешенных мест для купания в Москве.