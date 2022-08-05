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В Москве в пятницу ожидают жару до 31 градуса
В Москве в пятницу ожидают жару до 31 градуса - РИА Новости, 05.08.2022
В Москве в пятницу ожидают жару до 31 градуса
Переменная облачность, без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:26
2022-08-05T08:26
2022-08-05T08:26
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москва
погода
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Характер погоды сегодня в Москве будет обусловлен по-прежнему антициклоном, мы ожидаем переменную облачность, без осадков, максимальная температура в мегаполисе плюс 29 - плюс 31 градус, по области от плюс 27 до плюс 32", - сказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер ожидается восточный, от слабого до умеренного, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенным образом не изменится и составит 752 миллиметра ртутного столба, это немного выше средних многолетних значений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
В Москве в пятницу ожидают жару до 31 градуса
В Москве в пятницу ожидают облачную погоду и жару до 31 градуса