https://ria.ru/20220805/pogoda-1807394232.html

В Москве в пятницу ожидают жару до 31 градуса

В Москве в пятницу ожидают жару до 31 градуса - РИА Новости, 05.08.2022

В Москве в пятницу ожидают жару до 31 градуса

Переменная облачность, без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T08:26

2022-08-05T08:26

2022-08-05T08:26

общество

москва

погода

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Характер погоды сегодня в Москве будет обусловлен по-прежнему антициклоном, мы ожидаем переменную облачность, без осадков, максимальная температура в мегаполисе плюс 29 - плюс 31 градус, по области от плюс 27 до плюс 32", - сказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер ожидается восточный, от слабого до умеренного, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенным образом не изменится и составит 752 миллиметра ртутного столба, это немного выше средних многолетних значений.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/pogoda-1806987071.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода