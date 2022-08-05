https://ria.ru/20220805/pogibshie-1807643379.html

В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли женщина и ребенок

В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 05.08.2022

В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли женщина и ребенок

Женщина и грудной ребенок погибли при обстреле украинскими войсками Херсонской области, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации региона. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:10

2022-08-05T20:10

2022-08-05T20:10

специальная военная операция на украине

херсонская область

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Женщина и грудной ребенок погибли при обстреле украинскими войсками Херсонской области, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации региона."Женщина и ее грудной ребенок погибли во время артиллерийского обстрела украинской армией Херсонской области", - сообщили в администрации.Трагедия, по данным собеседника агентства, случилась в районе села Новая Заря. Женщина во время артиллерийского удара по дороге ехала с ребенком в автомобиле в соседнее село.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

херсонская область

запорожская область

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина