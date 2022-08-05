В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли женщина и ребенок
При обстреле украинскими войсками Херсонской облалсти погибли женщина и грудной ребенок
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного удара ВСУ по жилым кварталам в Херсоне
© Пресс-служба Минобороны РФ
Последствия ракетного удара ВСУ по жилым кварталам в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Женщина и грудной ребенок погибли при обстреле украинскими войсками Херсонской области, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации региона.
"Женщина и ее грудной ребенок погибли во время артиллерийского обстрела украинской армией Херсонской области", - сообщили в администрации.
Трагедия, по данным собеседника агентства, случилась в районе села Новая Заря. Женщина во время артиллерийского удара по дороге ехала с ребенком в автомобиле в соседнее село.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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