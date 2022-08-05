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В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/pogibshie-1807643379.html
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли женщина и ребенок
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 05.08.2022
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли женщина и ребенок
Женщина и грудной ребенок погибли при обстреле украинскими войсками Херсонской области, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации региона. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:10
2022-08-05T20:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Женщина и грудной ребенок погибли при обстреле украинскими войсками Херсонской области, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации региона."Женщина и ее грудной ребенок погибли во время артиллерийского обстрела украинской армией Херсонской области", - сообщили в администрации.Трагедия, по данным собеседника агентства, случилась в районе села Новая Заря. Женщина во время артиллерийского удара по дороге ехала с ребенком в автомобиле в соседнее село.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область
запорожская область
россия
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херсонская область , запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина
20:10 05.08.2022
 
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли женщина и ребенок

При обстреле украинскими войсками Херсонской облалсти погибли женщина и грудной ребенок

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного удара ВСУ по жилым кварталам в Херсоне
Последствия ракетного удара ВСУ по жилым кварталам в Херсоне
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Последствия ракетного удара ВСУ по жилым кварталам в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Женщина и грудной ребенок погибли при обстреле украинскими войсками Херсонской области, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации региона.
"Женщина и ее грудной ребенок погибли во время артиллерийского обстрела украинской армией Херсонской области", - сообщили в администрации.
Трагедия, по данным собеседника агентства, случилась в районе села Новая Заря. Женщина во время артиллерийского удара по дороге ехала с ребенком в автомобиле в соседнее село.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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