https://ria.ru/20220805/pogibshie-1807639370.html

В Донецке украинский боеприпас попал в автобус, погибли три человека

В Донецке украинский боеприпас попал в автобус, погибли три человека - РИА Новости, 05.08.2022

В Донецке украинский боеприпас попал в автобус, погибли три человека

Три человека погибли и пять пострадали при попадании украинского боеприпаса в автобус в Донецке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:54

2022-08-05T19:54

2022-08-05T22:05

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Три человека погибли и пять пострадали при попадании украинского боеприпаса в автобус в Донецке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Также в результате удара по Куйбышевскому району один человек погиб, 14 пострадали. Ранее днем пятеро жителей города пострадали при попадании снарядов в одну из больниц. Кроме того, объектом атаки стал железнодорожный вокзал.Украинские войска регулярно обстреливают жилые кварталы столицы ДНР. Накануне ВСУ атаковали центр Донецка, в том числе драмтеатр, где должно было начаться прощание с полковником Народной милиции республики Ольгой Качурой.Кроме того, объектом удара со стороны Украины стал отель "Донбасс Палас", в котором размещаются журналисты.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220805/vokzal-1807597490.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донбасс, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика