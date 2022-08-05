Рейтинг@Mail.ru
В Донецке украинский боеприпас попал в автобус, погибли три человека - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/pogibshie-1807639370.html
В Донецке украинский боеприпас попал в автобус, погибли три человека
В Донецке украинский боеприпас попал в автобус, погибли три человека - РИА Новости, 05.08.2022
В Донецке украинский боеприпас попал в автобус, погибли три человека
Три человека погибли и пять пострадали при попадании украинского боеприпаса в автобус в Донецке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T19:54
2022-08-05T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802516197_0:133:3405:2048_1920x0_80_0_0_18c2c8d343602735f8fabe9054b8851d.jpg
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Три человека погибли и пять пострадали при попадании украинского боеприпаса в автобус в Донецке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Также в результате удара по Куйбышевскому району один человек погиб, 14 пострадали. Ранее днем пятеро жителей города пострадали при попадании снарядов в одну из больниц. Кроме того, объектом атаки стал железнодорожный вокзал.Украинские войска регулярно обстреливают жилые кварталы столицы ДНР. Накануне ВСУ атаковали центр Донецка, в том числе драмтеатр, где должно было начаться прощание с полковником Народной милиции республики Ольгой Качурой.Кроме того, объектом удара со стороны Украины стал отель "Донбасс Палас", в котором размещаются журналисты.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220805/vokzal-1807597490.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802516197_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_a5b0f95eab8e2168046688ad7fdaf34b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
19:54 05.08.2022 (обновлено: 22:05 05.08.2022)
 
В Донецке украинский боеприпас попал в автобус, погибли три человека

Штаб теробороны ДНР: в Донецке при обстреле автобуса погибли три человека, пятеро ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ центра Донецка
Последствия обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Три человека погибли и пять пострадали при попадании украинского боеприпаса в автобус в Донецке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) на пересечении Киевского и Партизанского проспектов произошло попадание украинского боеприпаса в автобус № 19", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.

Также в результате удара по Куйбышевскому району один человек погиб, 14 пострадали. Ранее днем пятеро жителей города пострадали при попадании снарядов в одну из больниц. Кроме того, объектом атаки стал железнодорожный вокзал.
Украинские войска регулярно обстреливают жилые кварталы столицы ДНР. Накануне ВСУ атаковали центр Донецка, в том числе драмтеатр, где должно было начаться прощание с полковником Народной милиции республики Ольгой Качурой.
Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
17:51Специальная военная операция на Украине
Пожар на вокзале в Донецке
Кроме того, объектом удара со стороны Украины стал отель "Донбасс Палас", в котором размещаются журналисты.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала