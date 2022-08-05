19:54 05.08.2022 (обновлено: 22:05 05.08.2022)
В Донецке украинский боеприпас попал в автобус, погибли три человека
Штаб теробороны ДНР: в Донецке при обстреле автобуса погибли три человека, пятеро ранены
Последствия обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Три человека погибли и пять пострадали при попадании украинского боеприпаса в автобус в Донецке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) на пересечении Киевского и Партизанского проспектов произошло попадание украинского боеприпаса в автобус № 19", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.
Также в результате удара по Куйбышевскому району один человек погиб, 14 пострадали. Ранее днем пятеро жителей города пострадали при попадании снарядов в одну из больниц. Кроме того, объектом атаки стал железнодорожный вокзал.
Украинские войска регулярно обстреливают жилые кварталы столицы ДНР. Накануне ВСУ атаковали центр Донецка, в том числе драмтеатр, где должно было начаться прощание с полковником Народной милиции республики Ольгой Качурой.
Кроме того, объектом удара со стороны Украины стал отель "Донбасс Палас", в котором размещаются журналисты.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.