https://ria.ru/20220805/peskov-1807464409.html

Песков рассказал, пользуется ли турецким языком при общении с Эрдоганом

Песков рассказал, пользуется ли турецким языком при общении с Эрдоганом - РИА Новости, 05.08.2022

Песков рассказал, пользуется ли турецким языком при общении с Эрдоганом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, свободно владеющий турецким языком, сообщил, что не помогает с переводами во время визита главы Турции Тайипа... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:32

2022-08-05T12:32

2022-08-05T12:32

политика

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, свободно владеющий турецким языком, сообщил, что не помогает с переводами во время визита главы Турции Тайипа Эрдогана, но здоровается с ним на турецком языке."Сейчас уже работает поколение гораздо более талантливых и молодых переводчиков, и необходимости в таком задействовании (в переводе) уже нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, помогает ли он во время визита турецкого президента с переводом. При этом Песков, отвечая на вопрос, на каком языке он приветствует турецкого лидера, сообщил, что делает это на турецком.Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи, чтобы обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, "сверить часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяться мнениями по мировым делам, в частности, по ситуации в Сирии и на Украине.

https://ria.ru/20220402/peskov-1781484121.html

турция

россия

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Кирилл Волков

политика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков