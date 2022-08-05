https://ria.ru/20220805/peskov-1807464409.html
Песков рассказал, пользуется ли турецким языком при общении с Эрдоганом
Песков рассказал, пользуется ли турецким языком при общении с Эрдоганом - РИА Новости, 05.08.2022
Песков рассказал, пользуется ли турецким языком при общении с Эрдоганом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, свободно владеющий турецким языком, сообщил, что не помогает с переводами во время визита главы Турции Тайипа... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:32
2022-08-05T12:32
2022-08-05T12:32
политика
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, свободно владеющий турецким языком, сообщил, что не помогает с переводами во время визита главы Турции Тайипа Эрдогана, но здоровается с ним на турецком языке."Сейчас уже работает поколение гораздо более талантливых и молодых переводчиков, и необходимости в таком задействовании (в переводе) уже нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, помогает ли он во время визита турецкого президента с переводом. При этом Песков, отвечая на вопрос, на каком языке он приветствует турецкого лидера, сообщил, что делает это на турецком.Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи, чтобы обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, "сверить часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяться мнениями по мировым делам, в частности, по ситуации в Сирии и на Украине.
https://ria.ru/20220402/peskov-1781484121.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bf967122b8fb1ba94d94228ec89b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Песков рассказал, пользуется ли турецким языком при общении с Эрдоганом
Песков рассказал, что приветствует Эрдогана на турецком языке, но не помогает с переводом