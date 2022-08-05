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Песков рассказал, пользуется ли турецким языком при общении с Эрдоганом - РИА Новости, 05.08.2022
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Песков рассказал, пользуется ли турецким языком при общении с Эрдоганом
Песков рассказал, пользуется ли турецким языком при общении с Эрдоганом - РИА Новости, 05.08.2022
Песков рассказал, пользуется ли турецким языком при общении с Эрдоганом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, свободно владеющий турецким языком, сообщил, что не помогает с переводами во время визита главы Турции Тайипа... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:32
2022-08-05T12:32
политика
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, свободно владеющий турецким языком, сообщил, что не помогает с переводами во время визита главы Турции Тайипа Эрдогана, но здоровается с ним на турецком языке."Сейчас уже работает поколение гораздо более талантливых и молодых переводчиков, и необходимости в таком задействовании (в переводе) уже нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, помогает ли он во время визита турецкого президента с переводом. При этом Песков, отвечая на вопрос, на каком языке он приветствует турецкого лидера, сообщил, что делает это на турецком.Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи, чтобы обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, "сверить часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяться мнениями по мировым делам, в частности, по ситуации в Сирии и на Украине.
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политика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
12:32 05.08.2022
 
Песков рассказал, пользуется ли турецким языком при общении с Эрдоганом

Песков рассказал, что приветствует Эрдогана на турецком языке, но не помогает с переводом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, свободно владеющий турецким языком, сообщил, что не помогает с переводами во время визита главы Турции Тайипа Эрдогана, но здоровается с ним на турецком языке.
"Сейчас уже работает поколение гораздо более талантливых и молодых переводчиков, и необходимости в таком задействовании (в переводе) уже нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, помогает ли он во время визита турецкого президента с переводом. При этом Песков, отвечая на вопрос, на каком языке он приветствует турецкого лидера, сообщил, что делает это на турецком.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи, чтобы обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, "сверить часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяться мнениями по мировым делам, в частности, по ситуации в Сирии и на Украине.
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ПолитикаТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
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