Рейтинг@Mail.ru
Водителей предупредили о подводных камнях при перевозке животных - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/perevozka-1807375830.html
Водителей предупредили о подводных камнях при перевозке животных
Водителей предупредили о подводных камнях при перевозке животных - РИА Новости, 05.08.2022
Водителей предупредили о подводных камнях при перевозке животных
Перевозить животных в машине нужно, позаботившись об их безопасности, удобстве и гигиене. При этом важно, чтобы перевозка не создавала помех водителю и другим... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:17
2022-08-05T02:17
авто
россия
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577955313_0:18:1739:996_1920x0_80_0_0_4f392435fd4315dba922d3280b4cad99.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Перевозить животных в машине нужно, позаботившись об их безопасности, удобстве и гигиене. При этом важно, чтобы перевозка не создавала помех водителю и другим пассажирам, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.В личном автомобиле животное должно быть расположено так, чтобы оно не отвлекало водителя. Поскольку по ПДД животное в машине считается грузом, его нужно пристегнуть. Перевозку лучше осуществлять в комфортной клетке и не на переднем сидении, чтобы не создавать дополнительных рисков в случае ДТП.Вывоз животных за пределы субъекта РФ и тем более за рубеж возможен лишь с ветеринарной справкой, которую выдают только государственные ветеринары. Начиная с 2019 года, при вывозе за пределы России животное должно быть чипировано.
https://ria.ru/20220712/aviatsiya-1801875307.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577955313_112:0:1460:1011_1920x0_80_0_0_61874610d9f3400a747c1de37f69ff45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, животные
02:17 05.08.2022
 
Водителей предупредили о подводных камнях при перевозке животных

Юрист Редин предупредил о необходимости соблюдать безопасность при перевозке животных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКотенок в переноске
Котенок в переноске - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Котенок в переноске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Перевозить животных в машине нужно, позаботившись об их безопасности, удобстве и гигиене. При этом важно, чтобы перевозка не создавала помех водителю и другим пассажирам, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
“Транспортировать можно любых животных, как домашних, так и сельскохозяйственных. В первом случае допустимо использовать и личное авто, и общественный транспорт, но с крупными животными могут возникнуть сложности”, - говорит он.
В личном автомобиле животное должно быть расположено так, чтобы оно не отвлекало водителя. Поскольку по ПДД животное в машине считается грузом, его нужно пристегнуть. Перевозку лучше осуществлять в комфортной клетке и не на переднем сидении, чтобы не создавать дополнительных рисков в случае ДТП.
Вывоз животных за пределы субъекта РФ и тем более за рубеж возможен лишь с ветеринарной справкой, которую выдают только государственные ветеринары. Начиная с 2019 года, при вывозе за пределы России животное должно быть чипировано.
Кошка в самолете - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 10:43Туризм
Минтранс не будет менять правила перевозки животных в самолетах
 
АвтоРоссияЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала