https://ria.ru/20220805/perevozka-1807375830.html

Водителей предупредили о подводных камнях при перевозке животных

Водителей предупредили о подводных камнях при перевозке животных - РИА Новости, 05.08.2022

Водителей предупредили о подводных камнях при перевозке животных

Перевозить животных в машине нужно, позаботившись об их безопасности, удобстве и гигиене. При этом важно, чтобы перевозка не создавала помех водителю и другим... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T02:17

2022-08-05T02:17

2022-08-05T02:17

авто

россия

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577955313_0:18:1739:996_1920x0_80_0_0_4f392435fd4315dba922d3280b4cad99.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Перевозить животных в машине нужно, позаботившись об их безопасности, удобстве и гигиене. При этом важно, чтобы перевозка не создавала помех водителю и другим пассажирам, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.В личном автомобиле животное должно быть расположено так, чтобы оно не отвлекало водителя. Поскольку по ПДД животное в машине считается грузом, его нужно пристегнуть. Перевозку лучше осуществлять в комфортной клетке и не на переднем сидении, чтобы не создавать дополнительных рисков в случае ДТП.Вывоз животных за пределы субъекта РФ и тем более за рубеж возможен лишь с ветеринарной справкой, которую выдают только государственные ветеринары. Начиная с 2019 года, при вывозе за пределы России животное должно быть чипировано.

https://ria.ru/20220712/aviatsiya-1801875307.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия, животные