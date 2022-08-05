https://ria.ru/20220805/perevozka-1807375830.html
Водителей предупредили о подводных камнях при перевозке животных
Водителей предупредили о подводных камнях при перевозке животных - РИА Новости, 05.08.2022
Водителей предупредили о подводных камнях при перевозке животных
Перевозить животных в машине нужно, позаботившись об их безопасности, удобстве и гигиене. При этом важно, чтобы перевозка не создавала помех водителю и другим... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:17
2022-08-05T02:17
2022-08-05T02:17
авто
россия
животные
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Перевозить животных в машине нужно, позаботившись об их безопасности, удобстве и гигиене. При этом важно, чтобы перевозка не создавала помех водителю и другим пассажирам, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.В личном автомобиле животное должно быть расположено так, чтобы оно не отвлекало водителя. Поскольку по ПДД животное в машине считается грузом, его нужно пристегнуть. Перевозку лучше осуществлять в комфортной клетке и не на переднем сидении, чтобы не создавать дополнительных рисков в случае ДТП.Вывоз животных за пределы субъекта РФ и тем более за рубеж возможен лишь с ветеринарной справкой, которую выдают только государственные ветеринары. Начиная с 2019 года, при вывозе за пределы России животное должно быть чипировано.
https://ria.ru/20220712/aviatsiya-1801875307.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, животные
Водителей предупредили о подводных камнях при перевозке животных
Юрист Редин предупредил о необходимости соблюдать безопасность при перевозке животных
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Перевозить животных в машине нужно, позаботившись об их безопасности, удобстве и гигиене. При этом важно, чтобы перевозка не создавала помех водителю и другим пассажирам, рассказал
агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
“Транспортировать можно любых животных, как домашних, так и сельскохозяйственных. В первом случае допустимо использовать и личное авто, и общественный транспорт, но с крупными животными могут возникнуть сложности”, - говорит он.
В личном автомобиле животное должно быть расположено так, чтобы оно не отвлекало водителя. Поскольку по ПДД животное в машине считается грузом, его нужно пристегнуть. Перевозку лучше осуществлять в комфортной клетке и не на переднем сидении, чтобы не создавать дополнительных рисков в случае ДТП.
Вывоз животных за пределы субъекта РФ и тем более за рубеж возможен лишь с ветеринарной справкой, которую выдают только государственные ветеринары. Начиная с 2019 года, при вывозе за пределы России животное должно быть чипировано.