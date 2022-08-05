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Около 15 тонн вещей поступило на переработку в пункты приема Мосприроды
Около 15 тонн вещей поступило на переработку в пункты приема Мосприроды - РИА Новости, 11.08.2022
Около 15 тонн вещей поступило на переработку в пункты приема Мосприроды
Около 15 тонн предметов и вещей принесли москвичи за полгода в пункты приема Мосприроды в рамках раздельного сбора отходов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-05T13:15
2022-08-05T13:15
2022-08-11T13:59
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мосприрода
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 15 тонн предметов и вещей принесли москвичи за полгода в пункты приема Мосприроды в рамках раздельного сбора отходов, сообщается в Telegram-канале учреждения.Пункты приема раздельно собранных отходов установлены на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды с эколого-просветительской целью. Их основная задача – познакомить посетителей, в том числе детей, с правилами раздельного сбора отходов и рассказать, как их сортировать и утилизировать. Адреса пунктов по приему раздельно собранных отходов можно узнать на сайте Мосприроды.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Мосприрода