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Около 15 тонн вещей поступило на переработку в пункты приема Мосприроды - РИА Новости, 11.08.2022
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Около 15 тонн вещей поступило на переработку в пункты приема Мосприроды
Около 15 тонн вещей поступило на переработку в пункты приема Мосприроды - РИА Новости, 11.08.2022
Около 15 тонн вещей поступило на переработку в пункты приема Мосприроды
Около 15 тонн предметов и вещей принесли москвичи за полгода в пункты приема Мосприроды в рамках раздельного сбора отходов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-05T13:15
2022-08-11T13:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
мосприрода
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 15 тонн предметов и вещей принесли москвичи за полгода в пункты приема Мосприроды в рамках раздельного сбора отходов, сообщается в Telegram-канале учреждения.Пункты приема раздельно собранных отходов установлены на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды с эколого-просветительской целью. Их основная задача – познакомить посетителей, в том числе детей, с правилами раздельного сбора отходов и рассказать, как их сортировать и утилизировать. Адреса пунктов по приему раздельно собранных отходов можно узнать на сайте Мосприроды.
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общество, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Мосприрода
13:15 05.08.2022 (обновлено: 13:59 11.08.2022)
 

Около 15 тонн вещей поступило на переработку в пункты приема Мосприроды

© Фото : ГПБУ "Мосприрода"Раздельный сбор вторсырья
Раздельный сбор вторсырья - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : ГПБУ "Мосприрода"
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 15 тонн предметов и вещей принесли москвичи за полгода в пункты приема Мосприроды в рамках раздельного сбора отходов, сообщается в Telegram-канале учреждения.
"За полгода в пункты приема Мосприроды принесли около 15 тонн предметов и вещей... было проведено около 230 мероприятий по раздельному сбору отходов. Их посетило порядка 20 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Пункты приема раздельно собранных отходов установлены на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды с эколого-просветительской целью. Их основная задача – познакомить посетителей, в том числе детей, с правилами раздельного сбора отходов и рассказать, как их сортировать и утилизировать. Адреса пунктов по приему раздельно собранных отходов можно узнать на сайте Мосприроды.
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