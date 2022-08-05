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На переговорах Путина и Эрдогана приняты важные решения, заявил Новак
На переговорах Путина и Эрдогана приняты важные решения, заявил Новак - РИА Новости, 05.08.2022
На переговорах Путина и Эрдогана приняты важные решения, заявил Новак
На переговорах президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана были достигнуты очень важные решения, они выводят экономические отношения РФ и Турции... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:01
2022-08-05T20:01
2022-08-05T20:18
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
экономика
александр новак
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. На переговорах президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана были достигнуты очень важные решения, они выводят экономические отношения РФ и Турции на новый уровень, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Сегодня состоялись очень важные переговоры между президентами Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Турецкой Республики господином (Тайипом) Эрдоганом. В том числе обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Поставленная задача президентами по выходу на новый уровень реализуется", - сказал он журналистам по итогам переговоров."Сегодня в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые, по сути дела, выходят на новый уровень развития наших отношений в торговле, в экономике и практически по всем отраслям", - добавил он.Новак отметил, что речь идет в том числе о транспортной отрасли, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, IT и ЖКХ."Сегодня мы, по сути дела, выполняем ту задачу, которую поставили президенты, по выходу на торговый оборот в размене 100 миллиардов долларов, по упрощению тех процедур, которые позволяют нашему бизнесу общаться, развивать отношения между нашими странами, и в том числе в сфере торгово-экономического сотрудничества по всем направлениям", - добавил Новак.
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2022-08-05T20:01
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, экономика, александр новак
20:01 05.08.2022 (обновлено: 20:18 05.08.2022)
На переговорах Путина и Эрдогана приняты важные решения, заявил Новак
Новак об итогах переговоров Путина и Эрдогана: достигнуты очень важные решения
СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. На переговорах президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана были достигнуты очень важные решения, они выводят экономические отношения РФ и Турции на новый уровень, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Сегодня состоялись очень важные переговоры между президентами Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным
и президентом Турецкой Республики господином (Тайипом) Эрдоганом
. В том числе обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Поставленная задача президентами по выходу на новый уровень реализуется", - сказал он журналистам по итогам переговоров.
"Сегодня в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые, по сути дела, выходят на новый уровень развития наших отношений в торговле, в экономике и практически по всем отраслям", - добавил он.
Новак
отметил, что речь идет в том числе о транспортной отрасли, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, IT и ЖКХ.
"Сегодня мы, по сути дела, выполняем ту задачу, которую поставили президенты, по выходу на торговый оборот в размене 100 миллиардов долларов, по упрощению тех процедур, которые позволяют нашему бизнесу общаться, развивать отношения между нашими странами, и в том числе в сфере торгово-экономического сотрудничества по всем направлениям", - добавил Новак.