https://ria.ru/20220805/peregovory-1807641321.html

На переговорах Путина и Эрдогана приняты важные решения, заявил Новак

На переговорах Путина и Эрдогана приняты важные решения, заявил Новак - РИА Новости, 05.08.2022

На переговорах Путина и Эрдогана приняты важные решения, заявил Новак

На переговорах президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана были достигнуты очень важные решения, они выводят экономические отношения РФ и Турции... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:01

2022-08-05T20:01

2022-08-05T20:18

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

экономика

александр новак

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. На переговорах президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана были достигнуты очень важные решения, они выводят экономические отношения РФ и Турции на новый уровень, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Сегодня состоялись очень важные переговоры между президентами Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Турецкой Республики господином (Тайипом) Эрдоганом. В том числе обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Поставленная задача президентами по выходу на новый уровень реализуется", - сказал он журналистам по итогам переговоров."Сегодня в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые, по сути дела, выходят на новый уровень развития наших отношений в торговле, в экономике и практически по всем отраслям", - добавил он.Новак отметил, что речь идет в том числе о транспортной отрасли, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, IT и ЖКХ."Сегодня мы, по сути дела, выполняем ту задачу, которую поставили президенты, по выходу на торговый оборот в размене 100 миллиардов долларов, по упрощению тех процедур, которые позволяют нашему бизнесу общаться, развивать отношения между нашими странами, и в том числе в сфере торгово-экономического сотрудничества по всем направлениям", - добавил Новак.

https://ria.ru/20220805/tovarooborot-1807545280.html

турция

россия

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"Работает исправно, без всяких сбоев": Путин отметил работу газовой артерии "Турецкий поток" "Турецкий поток" сегодня - одна из важнейших артерий снабжения Европы газом из РФ, он работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин. 2022-08-05T20:01 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, экономика, александр новак