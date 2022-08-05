https://ria.ru/20220805/pelosi-1807650308.html

Белый дом не считает нужным "исправлять ошибки" визита Пелоси на Тайвань

Белый дом не считает нужным "исправлять ошибки" визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 05.08.2022

Белый дом не считает нужным "исправлять ошибки" визита Пелоси на Тайвань

США не считают нужным "исправлять ошибки" после визита Пелоси на Тайвань, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:49

2022-08-05T20:49

2022-08-05T21:23

тайвань

сша

в мире

китай

администрация президента сша

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

пекин

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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. США не считают нужным "исправлять ошибки" после визита Пелоси на Тайвань, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби."США не считают нужным "исправлять ошибки" после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.В четверг МИД КНР заявил, что Пекин приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, а также сотрудничество в некоторых областях, в том числе коммуникации по линии оборонных ведомств, в ответ на визит Пелоси на Тайвань.

https://ria.ru/20220805/pelosi-1807545389.html

тайвань

сша

китай

пекин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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