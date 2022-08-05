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Белый дом не считает нужным "исправлять ошибки" визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 05.08.2022
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Белый дом не считает нужным "исправлять ошибки" визита Пелоси на Тайвань
Белый дом не считает нужным "исправлять ошибки" визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 05.08.2022
Белый дом не считает нужным "исправлять ошибки" визита Пелоси на Тайвань
США не считают нужным "исправлять ошибки" после визита Пелоси на Тайвань, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:49
2022-08-05T21:23
тайвань
сша
в мире
китай
администрация президента сша
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
пекин
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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. США не считают нужным "исправлять ошибки" после визита Пелоси на Тайвань, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби."США не считают нужным "исправлять ошибки" после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.В четверг МИД КНР заявил, что Пекин приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, а также сотрудничество в некоторых областях, в том числе коммуникации по линии оборонных ведомств, в ответ на визит Пелоси на Тайвань.
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тайвань
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тайвань, сша, в мире, китай, администрация президента сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, пекин, мид кнр
20:49 05.08.2022 (обновлено: 21:23 05.08.2022)
 
Белый дом не считает нужным "исправлять ошибки" визита Пелоси на Тайвань

Белый дом: США не считают нужным "исправлять ошибки" после визита Пелоси на Тайвань

© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. США не считают нужным "исправлять ошибки" после визита Пелоси на Тайвань, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"США не считают нужным "исправлять ошибки" после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 15:42
"Получила пощечину, ведьма!" Китайцы обрадовались санкциям против Пелоси
В четверг МИД КНР заявил, что Пекин приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, а также сотрудничество в некоторых областях, в том числе коммуникации по линии оборонных ведомств, в ответ на визит Пелоси на Тайвань.
 
ТайваньСШАВ миреКитайАдминистрация президента СШАНэнси ПелосиВизит Пелоси на ТайваньПекинМИД КНР
 
 
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