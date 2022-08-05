https://ria.ru/20220805/pelosi-1807650308.html
Белый дом не считает нужным "исправлять ошибки" визита Пелоси на Тайвань
Белый дом не считает нужным "исправлять ошибки" визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 05.08.2022
Белый дом не считает нужным "исправлять ошибки" визита Пелоси на Тайвань
США не считают нужным "исправлять ошибки" после визита Пелоси на Тайвань, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:49
2022-08-05T20:49
2022-08-05T21:23
тайвань
сша
в мире
китай
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визит пелоси на тайвань
пекин
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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. США не считают нужным "исправлять ошибки" после визита Пелоси на Тайвань, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби."США не считают нужным "исправлять ошибки" после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.В четверг МИД КНР заявил, что Пекин приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, а также сотрудничество в некоторых областях, в том числе коммуникации по линии оборонных ведомств, в ответ на визит Пелоси на Тайвань.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тайвань, сша, в мире, китай, администрация президента сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, пекин, мид кнр
20:49 05.08.2022 (обновлено: 21:23 05.08.2022)
Белый дом не считает нужным "исправлять ошибки" визита Пелоси на Тайвань
Белый дом: США не считают нужным "исправлять ошибки" после визита Пелоси на Тайвань