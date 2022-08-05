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"Получила пощечину, ведьма!" Китайцы обрадовались санкциям против Пелоси - РИА Новости, 05.08.2022
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"Получила пощечину, ведьма!" Китайцы обрадовались санкциям против Пелоси
"Получила пощечину, ведьма!" Китайцы обрадовались санкциям против Пелоси - РИА Новости, 05.08.2022
"Получила пощечину, ведьма!" Китайцы обрадовались санкциям против Пелоси
Читатели китайского портала "Гуаньча" восторженно восприняли новость о том, что Пекин введет санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси за... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:42
2022-08-05T15:42
в мире
китай
пекин
сша
конгресс сша
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
тайвань
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" восторженно восприняли новость о том, что Пекин введет санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси за визит на Тайвань. Многие поддержали такой шаг, а некоторые призвали к дальнейшим ограничительным мерам."Прекрасно, просто прекрасно! Старая ведьма получила такую пощечину!" — отметил один из пользователей."А я уж было подумал, что никто так и не решится наложить на нее санкции и позволит дальше притворяться. А тут вот как вышло. Ха-ха!" — написал другой читатель."Наложить санкции на спикера палаты представителей США — это очень круто!" — считает еще один комментатор."Пелоси должна заплатить за свое безумие. Обеими руками поддерживаю санкции против нее", — выразил мнение пользователь с ником Свободное движение."Как раз думал о том, почему бы не наложить санкции на эту сумасшедшую старуху, а тут такие новости. Очень вовремя!" — подчеркнул Старый коллега."Это отличная новость! Достойный поступок! Но лучше пойти дальше и наложить еще больше санкций на всю ее семейку!" — считает АК47."Класс! Она по-прежнему у власти и является третьей по важности фигурой в стране, которую считают тираном номер один в мире! Китай сказал, что наложит санкции, Китай сделал!" — отметил zmusic."Несмотря на то что уже немного поздно, надеюсь, что последуют более жесткие санкции, которые заставят Америку почувствовать боль", — подытожили читатели.Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа и покинула его на следующий день. Это первый визит спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Американская администрация, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, так как, по мнению Вашингтона, спикер принимает решения сама.Китай считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, китай, пекин, сша, конгресс сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, тайвань
15:42 05.08.2022
 
"Получила пощечину, ведьма!" Китайцы обрадовались санкциям против Пелоси

Читатели "Гуаньча" поддержали введение Китаем санкций против Пелоси и ее родственников

© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" восторженно восприняли новость о том, что Пекин введет санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси за визит на Тайвань. Многие поддержали такой шаг, а некоторые призвали к дальнейшим ограничительным мерам.
"Прекрасно, просто прекрасно! Старая ведьма получила такую пощечину!" — отметил один из пользователей.
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"А я уж было подумал, что никто так и не решится наложить на нее санкции и позволит дальше притворяться. А тут вот как вышло. Ха-ха!" — написал другой читатель.
"Наложить санкции на спикера палаты представителей США — это очень круто!" — считает еще один комментатор.
"Пелоси должна заплатить за свое безумие. Обеими руками поддерживаю санкции против нее", — выразил мнение пользователь с ником Свободное движение.
"Как раз думал о том, почему бы не наложить санкции на эту сумасшедшую старуху, а тут такие новости. Очень вовремя!" — подчеркнул Старый коллега.
"Это отличная новость! Достойный поступок! Но лучше пойти дальше и наложить еще больше санкций на всю ее семейку!" — считает АК47.
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"Класс! Она по-прежнему у власти и является третьей по важности фигурой в стране, которую считают тираном номер один в мире! Китай сказал, что наложит санкции, Китай сделал!" — отметил zmusic.
"Несмотря на то что уже немного поздно, надеюсь, что последуют более жесткие санкции, которые заставят Америку почувствовать боль", — подытожили читатели.
Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа и покинула его на следующий день. Это первый визит спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Американская администрация, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, так как, по мнению Вашингтона, спикер принимает решения сама.
Китай считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
09:18
МИД Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань вульгарной комедией
 
В миреКитайПекинСШАКонгресс СШАНэнси ПелосиВизит Пелоси на ТайваньТайвань
 
 
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