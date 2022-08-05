https://ria.ru/20220805/pelosi-1807545389.html

"Получила пощечину, ведьма!" Китайцы обрадовались санкциям против Пелоси

"Получила пощечину, ведьма!" Китайцы обрадовались санкциям против Пелоси - РИА Новости, 05.08.2022

"Получила пощечину, ведьма!" Китайцы обрадовались санкциям против Пелоси

Читатели китайского портала "Гуаньча" восторженно восприняли новость о том, что Пекин введет санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси за... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:42

2022-08-05T15:42

2022-08-05T15:42

в мире

китай

пекин

сша

конгресс сша

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

тайвань

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" восторженно восприняли новость о том, что Пекин введет санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси за визит на Тайвань. Многие поддержали такой шаг, а некоторые призвали к дальнейшим ограничительным мерам."Прекрасно, просто прекрасно! Старая ведьма получила такую пощечину!" — отметил один из пользователей."А я уж было подумал, что никто так и не решится наложить на нее санкции и позволит дальше притворяться. А тут вот как вышло. Ха-ха!" — написал другой читатель."Наложить санкции на спикера палаты представителей США — это очень круто!" — считает еще один комментатор."Пелоси должна заплатить за свое безумие. Обеими руками поддерживаю санкции против нее", — выразил мнение пользователь с ником Свободное движение."Как раз думал о том, почему бы не наложить санкции на эту сумасшедшую старуху, а тут такие новости. Очень вовремя!" — подчеркнул Старый коллега."Это отличная новость! Достойный поступок! Но лучше пойти дальше и наложить еще больше санкций на всю ее семейку!" — считает АК47."Класс! Она по-прежнему у власти и является третьей по важности фигурой в стране, которую считают тираном номер один в мире! Китай сказал, что наложит санкции, Китай сделал!" — отметил zmusic."Несмотря на то что уже немного поздно, надеюсь, что последуют более жесткие санкции, которые заставят Америку почувствовать боль", — подытожили читатели.Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа и покинула его на следующий день. Это первый визит спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Американская администрация, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, так как, по мнению Вашингтона, спикер принимает решения сама.Китай считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220805/tayvan-1807425857.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220805/sotrudnichestvo-1807501146.html

https://ria.ru/20220805/kitay-1807399119.html

китай

пекин

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

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