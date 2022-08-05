"Получила пощечину, ведьма!" Китайцы обрадовались санкциям против Пелоси
Читатели "Гуаньча" поддержали введение Китаем санкций против Пелоси и ее родственников
© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" восторженно восприняли новость о том, что Пекин введет санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси за визит на Тайвань. Многие поддержали такой шаг, а некоторые призвали к дальнейшим ограничительным мерам.
"Прекрасно, просто прекрасно! Старая ведьма получила такую пощечину!" — отметил один из пользователей.
"А я уж было подумал, что никто так и не решится наложить на нее санкции и позволит дальше притворяться. А тут вот как вышло. Ха-ха!" — написал другой читатель.
"Наложить санкции на спикера палаты представителей США — это очень круто!" — считает еще один комментатор.
"Пелоси должна заплатить за свое безумие. Обеими руками поддерживаю санкции против нее", — выразил мнение пользователь с ником Свободное движение.
"Как раз думал о том, почему бы не наложить санкции на эту сумасшедшую старуху, а тут такие новости. Очень вовремя!" — подчеркнул Старый коллега.
"Это отличная новость! Достойный поступок! Но лучше пойти дальше и наложить еще больше санкций на всю ее семейку!" — считает АК47.
"Класс! Она по-прежнему у власти и является третьей по важности фигурой в стране, которую считают тираном номер один в мире! Китай сказал, что наложит санкции, Китай сделал!" — отметил zmusic.
"Несмотря на то что уже немного поздно, надеюсь, что последуют более жесткие санкции, которые заставят Америку почувствовать боль", — подытожили читатели.
Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа и покинула его на следующий день. Это первый визит спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Американская администрация, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, так как, по мнению Вашингтона, спикер принимает решения сама.
Китай считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>