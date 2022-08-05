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США применят ядерное оружие только в экстремальных ситуациях, заявил Госдеп - РИА Новости, 05.08.2022
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США применят ядерное оружие только в экстремальных ситуациях, заявил Госдеп
США применят ядерное оружие только в экстремальных ситуациях, заявил Госдеп - РИА Новости, 05.08.2022
США применят ядерное оружие только в экстремальных ситуациях, заявил Госдеп
США будут рассматривать вероятность применения ядерного оружия только в экстремальных ситуациях — для защиты жизненно важных интересов, заявила замгоссекретаря... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T23:13
2022-08-05T23:34
в мире
сша
государственный департамент сша
ядерное оружие
джо байден
сергей лавров
владимир путин
москва
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ООН, 5 авг — РИА Новости. США будут рассматривать вероятность применения ядерного оружия только в экстремальных ситуациях — для защиты жизненно важных интересов, заявила замгоссекретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс.В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году. Глава МИД Сергей Лавров в среду заявил, что предложений от Вашингтона в этом контексте так и не поступило.По инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В январе 2022 года все пять лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН подписались под таким же теперь коллективным многосторонним заявлением. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что США и их союзники, развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Москву "абсолютно неприемлемы".
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в мире, сша, государственный департамент сша, ядерное оружие, джо байден, сергей лавров, владимир путин, москва, россия, оон
23:13 05.08.2022 (обновлено: 23:34 05.08.2022)
 
США применят ядерное оружие только в экстремальных ситуациях, заявил Госдеп

Госдеп заявил, что США применят ядерное оружие только в экстремальных ситуациях

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 авг — РИА Новости. США будут рассматривать вероятность применения ядерного оружия только в экстремальных ситуациях — для защиты жизненно важных интересов, заявила замгоссекретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс.

"США не будут применять или угрожать применением ядерного оружия против неядерных стран, которые являются членами ДНЯО", — добавила она.

В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году. Глава МИД Сергей Лавров в среду заявил, что предложений от Вашингтона в этом контексте так и не поступило.
По инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В январе 2022 года все пять лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН подписались под таким же теперь коллективным многосторонним заявлением.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что США и их союзники, развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Москву "абсолютно неприемлемы".
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В миреСШАГосударственный департамент СШАЯдерное оружиеДжо БайденСергей ЛавровВладимир ПутинМоскваРоссияООН
 
 
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