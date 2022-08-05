23:13 05.08.2022 (обновлено: 23:34 05.08.2022)
США применят ядерное оружие только в экстремальных ситуациях, заявил Госдеп
Госдеп заявил, что США применят ядерное оружие только в экстремальных ситуациях
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ООН, 5 авг — РИА Новости. США будут рассматривать вероятность применения ядерного оружия только в экстремальных ситуациях — для защиты жизненно важных интересов, заявила замгоссекретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс.
"США не будут применять или угрожать применением ядерного оружия против неядерных стран, которые являются членами ДНЯО", — добавила она.
В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году. Глава МИД Сергей Лавров в среду заявил, что предложений от Вашингтона в этом контексте так и не поступило.
По инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В январе 2022 года все пять лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН подписались под таким же теперь коллективным многосторонним заявлением.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что США и их союзники, развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Москву "абсолютно неприемлемы".
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