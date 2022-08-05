https://ria.ru/20220805/oruzhie-1807610913.html
Делегация России в ООН призвала вернуть американское ядерное оружие в США
Делегация России в ООН призвала вернуть американское ядерное оружие в США - РИА Новости, 05.08.2022
Делегация России в ООН призвала вернуть американское ядерное оружие в США
США должны вернуть свое ядерное оружие на свою территорию, а НАТО следует прекратить совместные ядерные миссии, заявил на обзорной конференции ДНЯО замглавы... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:07
2022-08-05T18:07
2022-08-05T18:13
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ООН, 5 авг - РИА Новости. США должны вернуть свое ядерное оружие на свою территорию, а НАТО следует прекратить совместные ядерные миссии, заявил на обзорной конференции ДНЯО замглавы делегации РФ Андрей Белоусов."Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оон, сша, в мире, нато, россия, ядерное оружие
18:07 05.08.2022 (обновлено: 18:13 05.08.2022)
Делегация России в ООН призвала вернуть американское ядерное оружие в США
Делегация России в ООН призвала ликвидировать инфраструктуру ядерного оружия США в Европе