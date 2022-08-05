https://ria.ru/20220805/oruzhie-1807610913.html

Делегация России в ООН призвала вернуть американское ядерное оружие в США

Делегация России в ООН призвала вернуть американское ядерное оружие в США - РИА Новости, 05.08.2022

Делегация России в ООН призвала вернуть американское ядерное оружие в США

США должны вернуть свое ядерное оружие на свою территорию, а НАТО следует прекратить совместные ядерные миссии, заявил на обзорной конференции ДНЯО замглавы... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T18:07

2022-08-05T18:07

2022-08-05T18:13

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россия

ядерное оружие

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ООН, 5 авг - РИА Новости. США должны вернуть свое ядерное оружие на свою территорию, а НАТО следует прекратить совместные ядерные миссии, заявил на обзорной конференции ДНЯО замглавы делегации РФ Андрей Белоусов."Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, сша, в мире, нато, россия, ядерное оружие