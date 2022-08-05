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Сухогруз Navistar с кукурузой покинул порт Одессы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2022
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Сухогруз Navistar с кукурузой покинул порт Одессы, сообщили СМИ
Сухогруз Navistar с кукурузой покинул порт Одессы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2022
Сухогруз Navistar с кукурузой покинул порт Одессы, сообщили СМИ
Сухогруз Navistar с 33 тысячами тонн кукурузы покинул порт Одессы, это второе судно, которое доставит сельхозпродукцию после заключения соответствующих... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:09
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в мире
украина
одесса
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СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Сухогруз Navistar с 33 тысячами тонн кукурузы покинул порт Одессы, это второе судно, которое доставит сельхозпродукцию после заключения соответствующих соглашений в Стамбуле, сообщает гостелеканал TRT Haber."Новости последней минуты: сухогруз Navistar с 33 тысяч тонн кукурузы покинул порт Одессы", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/sukhogruz-1806633217.html
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в мире, украина, одесса
08:09 05.08.2022
 
Сухогруз Navistar с кукурузой покинул порт Одессы, сообщили СМИ

TRT Haber: сухогруз Navistar с 33 тысячами тонн кукурузы покинул порт Одессы

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкКорабли береговой охраны Украины в Одесском порту
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Денис Петров
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Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Сухогруз Navistar с 33 тысячами тонн кукурузы покинул порт Одессы, это второе судно, которое доставит сельхозпродукцию после заключения соответствующих соглашений в Стамбуле, сообщает гостелеканал TRT Haber.
"Новости последней минуты: сухогруз Navistar с 33 тысяч тонн кукурузы покинул порт Одессы", - говорится в сообщении.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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