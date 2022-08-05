https://ria.ru/20220805/odessa-1807393105.html
Сухогруз Navistar с кукурузой покинул порт Одессы, сообщили СМИ
Сухогруз Navistar с кукурузой покинул порт Одессы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2022
Сухогруз Navistar с кукурузой покинул порт Одессы, сообщили СМИ
Сухогруз Navistar с 33 тысячами тонн кукурузы покинул порт Одессы, это второе судно, которое доставит сельхозпродукцию после заключения соответствующих... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:09
2022-08-05T08:09
2022-08-05T08:09
в мире
украина
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789897574_0:423:2713:1949_1920x0_80_0_0_496213b9bf95ac79c07645491d9af456.jpg
СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Сухогруз Navistar с 33 тысячами тонн кукурузы покинул порт Одессы, это второе судно, которое доставит сельхозпродукцию после заключения соответствующих соглашений в Стамбуле, сообщает гостелеканал TRT Haber."Новости последней минуты: сухогруз Navistar с 33 тысяч тонн кукурузы покинул порт Одессы", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/sukhogruz-1806633217.html
украина
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789897574_0:13:2713:2047_1920x0_80_0_0_3fe141764c7f1b2679f824419a4d5bd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса
Сухогруз Navistar с кукурузой покинул порт Одессы, сообщили СМИ
TRT Haber: сухогруз Navistar с 33 тысячами тонн кукурузы покинул порт Одессы