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Украинские боевики ведут минометный огонь из жилых домов в Артемовске
Украинские боевики ведут минометный огонь из жилых домов в Артемовске - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские боевики ведут минометный огонь из жилых домов в Артемовске
Украинские боевики в дворах жилых домов в Артемовске в ДНР разместили крупнокалиберные минометы и обстреливают из них позиции ВС РФ, при этом жители близлежащих РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:34
2022-08-05T21:34
2022-08-05T21:34
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские боевики в дворах жилых домов в Артемовске в ДНР разместили крупнокалиберные минометы и обстреливают из них позиции ВС РФ, при этом жители близлежащих домов удерживаются в качестве живого щита, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Артемовске Донецкой Народной Республики во дворах жилых домов (улица Садовая) боевики украинских вооруженных формирований разместили крупнокалиберные минометы, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, при этом местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве "живого щита", - сообщил Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Украинские боевики ведут минометный огонь из жилых домов в Артемовске
Минобороны: украинские боевики ведут огонь минометами из жилой застройки Артемовска