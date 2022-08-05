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Украинские боевики ведут минометный огонь из жилых домов в Артемовске - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские боевики ведут минометный огонь из жилых домов в Артемовске
Украинские боевики ведут минометный огонь из жилых домов в Артемовске - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские боевики ведут минометный огонь из жилых домов в Артемовске
Украинские боевики в дворах жилых домов в Артемовске в ДНР разместили крупнокалиберные минометы и обстреливают из них позиции ВС РФ, при этом жители близлежащих РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:34
2022-08-05T21:34
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские боевики в дворах жилых домов в Артемовске в ДНР разместили крупнокалиберные минометы и обстреливают из них позиции ВС РФ, при этом жители близлежащих домов удерживаются в качестве живого щита, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Артемовске Донецкой Народной Республики во дворах жилых домов (улица Садовая) боевики украинских вооруженных формирований разместили крупнокалиберные минометы, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, при этом местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве "живого щита", - сообщил Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
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в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:34 05.08.2022
 
Украинские боевики ведут минометный огонь из жилых домов в Артемовске

Минобороны: украинские боевики ведут огонь минометами из жилой застройки Артемовска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские боевики в дворах жилых домов в Артемовске в ДНР разместили крупнокалиберные минометы и обстреливают из них позиции ВС РФ, при этом жители близлежащих домов удерживаются в качестве живого щита, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Артемовске Донецкой Народной Республики во дворах жилых домов (улица Садовая) боевики украинских вооруженных формирований разместили крупнокалиберные минометы, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, при этом местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве "живого щита", - сообщил Мизинцев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАртемовск (Донецкая область)Михаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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