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Украинские военные обстреляли Донецк из "Урагана"
Украинские военные обстреляли Донецк из "Урагана" - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские военные обстреляли Донецк из "Урагана"
Украинские войска выпустили три ракеты из "Урагана", оснащенные минами "Лепесток", по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:44
2022-08-05T20:44
2022-08-05T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из "Урагана", оснащенные минами "Лепесток", по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.15 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина
Украинские военные обстреляли Донецк из "Урагана"
ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из "Урагана" с минами "Лепесток"
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости.
Украинские войска выпустили три ракеты из "Урагана", оснащенные минами "Лепесток", по Куйбышевскому району Донецка, сообщило
представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.15 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.