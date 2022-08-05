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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:36

2022-08-05T17:36

2022-08-05T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

нато

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.48 - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Позже в представительстве сообщили, что в 17.14 украинские войска вновь выпустили по этим районам три снаряда калибром 155 миллиметров. Помимо Донецка украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, нато, вооруженные силы украины, донбасс