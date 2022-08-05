17:36 05.08.2022 (обновлено: 17:37 05.08.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительстве ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы, поврежденные в результате обстрела ВСУ Донецка
Витринные окна гостиницы, поврежденные в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.48 - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Позже в представительстве сообщили, что в 17.14 украинские войска вновь выпустили по этим районам три снаряда калибром 155 миллиметров. Помимо Донецка украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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