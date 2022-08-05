https://ria.ru/20220805/obstrel-1807505321.html

Украинские войска за два часа семь раз обстреляли Донецк

Украинские войска за два часа семь раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские войска за два часа семь раз обстреляли Донецк

Украинские войска за два часа семь раз открывали огонь по Донецку, выпустив 30 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по трем районам города, заявило... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:24

2022-08-05T14:24

2022-08-05T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за два часа семь раз открывали огонь по Донецку, выпустив 30 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по трем районам города, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.С 11.45 по 13.45 мск представительство зафиксировало семь обстрелов Донецка. Украинские войска выпустили по столице республики 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 14 снарядов калибра 152 миллиметра. Под огонь попали Куйбышевский, Кировский и Киевский районы.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре на железнодорожном вокзале, который расположен в Киевском районе города.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика