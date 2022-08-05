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Украинские войска за два часа семь раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/obstrel-1807505321.html
Украинские войска за два часа семь раз обстреляли Донецк
Украинские войска за два часа семь раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские войска за два часа семь раз обстреляли Донецк
Украинские войска за два часа семь раз открывали огонь по Донецку, выпустив 30 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по трем районам города, заявило... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:24
2022-08-05T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за два часа семь раз открывали огонь по Донецку, выпустив 30 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по трем районам города, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.С 11.45 по 13.45 мск представительство зафиксировало семь обстрелов Донецка. Украинские войска выпустили по столице республики 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 14 снарядов калибра 152 миллиметра. Под огонь попали Куйбышевский, Кировский и Киевский районы.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре на железнодорожном вокзале, который расположен в Киевском районе города.
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донецк (днр)
украина
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
14:24 05.08.2022
 
Украинские войска за два часа семь раз обстреляли Донецк

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за два часа выпустили по Донецку 30 снарядов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы в Донецке, поврежденные в результате обстрела ВСУ
Витринные окна гостиницы в Донецке, поврежденные в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости
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Витринные окна гостиницы в Донецке, поврежденные в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за два часа семь раз открывали огонь по Донецку, выпустив 30 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по трем районам города, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
С 11.45 по 13.45 мск представительство зафиксировало семь обстрелов Донецка. Украинские войска выпустили по столице республики 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 14 снарядов калибра 152 миллиметра. Под огонь попали Куйбышевский, Кировский и Киевский районы.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре на железнодорожном вокзале, который расположен в Киевском районе города.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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