Украинские войска за два часа семь раз обстреляли Донецк
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за два часа выпустили по Донецку 30 снарядов
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы в Донецке, поврежденные в результате обстрела ВСУ
Витринные окна гостиницы в Донецке, поврежденные в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за два часа семь раз открывали огонь по Донецку, выпустив 30 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по трем районам города, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
С 11.45 по 13.45 мск представительство зафиксировало семь обстрелов Донецка. Украинские войска выпустили по столице республики 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 14 снарядов калибра 152 миллиметра. Под огонь попали Куйбышевский, Кировский и Киевский районы.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре на железнодорожном вокзале, который расположен в Киевском районе города.