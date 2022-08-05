https://ria.ru/20220805/obstrel-1807453285.html

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 40 минут выпустили 34 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и поселку Зайцево, сообщает представительство... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:02

2022-08-05T12:02

2022-08-05T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 34 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и поселку Зайцево, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.10 (совпадает с мск) - н.п. Клещеевка – н.п. Зайцево: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 11.35 - н.п. Клещеевка – н.п. Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.40 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В 11.08 и 11.48 были зафиксированы обстрелы Горловки, украинские войска выпустили по ней 14 снарядов калибром 155 миллиметров, отметили в ведомстве.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

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в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк