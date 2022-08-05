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Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/obstrel-1807453285.html
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 40 минут выпустили 34 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и поселку Зайцево, сообщает представительство... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:02
2022-08-05T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 34 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и поселку Зайцево, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.10 (совпадает с мск) - н.п. Клещеевка – н.п. Зайцево: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 11.35 - н.п. Клещеевка – н.п. Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.40 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В 11.08 и 11.48 были зафиксированы обстрелы Горловки, украинские войска выпустили по ней 14 снарядов калибром 155 миллиметров, отметили в ведомстве.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк
12:02 05.08.2022 (обновлено: 12:13 05.08.2022)
 
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

ДНР: ВСУ выпустили 30 снарядов по Донецку, Горловке и Зайцево

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка
Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 34 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и поселку Зайцево, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.10 (совпадает с мск) - н.п. Клещеевка – н.п. Зайцево: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 11.35 - н.п. Клещеевка – н.п. Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.40 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В 11.08 и 11.48 были зафиксированы обстрелы Горловки, украинские войска выпустили по ней 14 снарядов калибром 155 миллиметров, отметили в ведомстве.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦКК
 
 
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