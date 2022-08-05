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Украинские войска выпустили по Ясиноватой 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/obstrel-1807390995.html
Украинские войска выпустили по Ясиноватой 20 ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские войска выпустили по Ясиноватой 20 ракет из "Града"
Украинские войска в 7.15 выпустили по городу Ясиноватая в Донецкой народной республике 20 ракет из РСЗО "Град", по Донецку – пять снарядов калибром 122... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T07:54
2022-08-05T07:54
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Украинские войска в 7.15 выпустили по городу Ясиноватая в Донецкой народной республике 20 ракет из РСЗО "Град", по Донецку – пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское – город Донецк: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 07.15 населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - отмечается в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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ясиноватая
донецк (днр)
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в мире, ясиноватая, донецк (днр), донецкая народная республика
07:54 05.08.2022
 
Украинские войска выпустили по Ясиноватой 20 ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Ясиноватой 20 ракет из "Града", пять снарядов - по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Украинские войска в 7.15 выпустили по городу Ясиноватая в Донецкой народной республике 20 ракет из РСЗО "Град", по Донецку – пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское – город Донецк: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 07.15 населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
01:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Градов" по Донецку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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