https://ria.ru/20220805/obstrel-1807390995.html

Украинские войска выпустили по Ясиноватой 20 ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Ясиноватой 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские войска выпустили по Ясиноватой 20 ракет из "Града"

Украинские войска в 7.15 выпустили по городу Ясиноватая в Донецкой народной республике 20 ракет из РСЗО "Град", по Донецку – пять снарядов калибром 122... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T07:54

2022-08-05T07:54

2022-08-05T07:54

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Украинские войска в 7.15 выпустили по городу Ясиноватая в Донецкой народной республике 20 ракет из РСЗО "Град", по Донецку – пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское – город Донецк: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 07.15 населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - отмечается в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220805/obstrel-1807378098.html

ясиноватая

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, ясиноватая, донецк (днр), донецкая народная республика