https://ria.ru/20220805/obschestvo-1807482776.html

Омский губернатор поручил сохранить рабочие места участникам спецоперации

Омский губернатор поручил сохранить рабочие места участникам спецоперации - РИА Новости, 05.08.2022

Омский губернатор поручил сохранить рабочие места участникам спецоперации

Губернатор Омской области Александр Бурков поручил обеспечить сохранение рабочих мест для добровольцев - членов именных батальонов региона, участвующих в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:19

2022-08-05T13:19

2022-08-05T13:29

общество

александр бурков

омская область

донбасс

россия

омская область

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ОМСК, 5 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил обеспечить сохранение рабочих мест для добровольцев - членов именных батальонов региона, участвующих в специальной военной операции РФ на Донбассе, сообщает областное правительство.Власти пояснили, что по поручению главы региона трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений дала рекомендации работодателям сохранять рабочие места за теми жителями региона, кто отправляется служить по контракту в именных батальонах Омской области - ротах "Иртыш", "Авангард" и "Омь"."Для меня те добровольцы, которые едут на Донбасс, настоящие герои. И наша задача — максимально прикрыть им тылы здесь на родной земле. Сохранение рабочих мест и забота о семьях — это те социальные гарантии, которые важно обеспечить людям, участвующим в спецоперации и спасающим братский народ от нацистов", - подчеркнул Бурков.Согласно рекомендациям, работодатели должны сохранять основные рабочие места для жителей Омской области, которые по контракту с Минобороны РФ участвуют в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. На этот период работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы сроком не более чем на один год. После завершения контракта добровольцы смогут продолжить трудиться на прежнем рабочем месте.О желании взять такой отпуск должен заявить сам работник. На основании заявления вступившего в именной батальон Омской области работодатель издает приказ, пояснили в областном правительстве.В Омской области продолжается формирование именных батальонов региона. По решению губернатора Александра Буркова жителям региона, которые отправятся в Донбасс в составе батальонов "Иртыш", "Авангард" и "Омь", единовременно выплачивается 100 тысяч рублей. Члены именных батальонов Омской области будут заниматься ремонтом техники, снабжением и оказанием медицинской помощи. Участнику специальной военной операции присваивается статус ветерана боевых действий.

https://ria.ru/20220728/yakutiya-1805485221.html

https://ria.ru/20220803/rossiya-1806978943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр бурков, омская область, донбасс, россия