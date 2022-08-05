https://ria.ru/20220805/nikolaev-1807661317.html

Украинские войска оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева

Украинские войска оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские войска оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева

Украинские военные оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T22:21

2022-08-05T22:21

2022-08-05T22:21

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

вооруженные силы украины

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785631538_515:610:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9e21ab86e01eca7f3b71145d813f98d.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаеве военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт в школе №36 (улица Пограничная), в непосредственной близости от учебного заведения разместили бронетехнику и артиллерию, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась", - сказал Мизинцев на брифинге.

https://ria.ru/20220805/aes-1807603200.html

николаев (украина)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаев (украина), вооруженные силы украины, украина, в мире