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Украинские войска оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева - РИА Новости, 05.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева
Украинские войска оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские войска оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева
Украинские военные оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T22:21
2022-08-05T22:21
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаеве военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт в школе №36 (улица Пограничная), в непосредственной близости от учебного заведения разместили бронетехнику и артиллерию, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась", - сказал Мизинцев на брифинге.
https://ria.ru/20220805/aes-1807603200.html
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николаев (украина), вооруженные силы украины, украина, в мире
22:21 05.08.2022
 
Украинские войска оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева

Минобороны сообщило, что ВСУ оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева

© AP Photo / Petros GiannakourisУкраинский танк на окраине Николаева
Украинский танк на окраине Николаева - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Украинский танк на окраине Николаева. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Николаеве военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт в школе №36 (улица Пограничная), в непосредственной близости от учебного заведения разместили бронетехнику и артиллерию, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась", - сказал Мизинцев на брифинге.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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