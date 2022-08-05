https://ria.ru/20220805/nikolaev-1807661317.html
Украинские войска оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева
Украинские войска оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские войска оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева
Украинские военные оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T22:21
2022-08-05T22:21
2022-08-05T22:21
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
вооруженные силы украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785631538_515:610:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9e21ab86e01eca7f3b71145d813f98d.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаеве военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт в школе №36 (улица Пограничная), в непосредственной близости от учебного заведения разместили бронетехнику и артиллерию, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась", - сказал Мизинцев на брифинге.
https://ria.ru/20220805/aes-1807603200.html
николаев (украина)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785631538_938:597:2872:2048_1920x0_80_0_0_425dbeaf71982798bbeec83057a1cffd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), вооруженные силы украины, украина, в мире
Украинские войска оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева
Минобороны сообщило, что ВСУ оборудовали опорный пункт в одной из школ Николаева