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Николаевский губернатор заявил о "закрытии" областного центра на выходные
Николаевский губернатор заявил о "закрытии" областного центра на выходные - РИА Новости, 05.08.2022
Николаевский губернатор заявил о "закрытии" областного центра на выходные
Николаев на юге Украины "закрывают" на выходные, вводится комендантский час, сообщил в пятницу губернатор Николаевской области Виталий Ким. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:50
2022-08-05T12:50
2022-08-05T12:50
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Николаев на юге Украины "закрывают" на выходные, вводится комендантский час, сообщил в пятницу губернатор Николаевской области Виталий Ким."На выходные город будет закрыт. Все находятся дома... Мы работаем и по коллаборантам в том числе... Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо", - заявил Ким в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее украинские СМИ со ссылкой на Кима сообщали, что Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. Тогда подконтрольные Киеву власти планировали "мероприятия по комендантскому часу, обработке", в ходе которых они "закроют город на несколько дней" и "пойдут по домам и отработают нехороших людей". Впоследствии Ким заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией.Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной РФ.
https://ria.ru/20220802/naemniki-1806680708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаевская область, россия, ситуация в днр и лнр
Николаевский губернатор заявил о "закрытии" областного центра на выходные
Николаевский губернатор Ким объявил о вводе комендантского часа в городе на выходные