https://ria.ru/20220805/niderlandy-1807494705.html

Жители Нидерландов заплатят за газ и свет больше, чем в 2021 году

Жители Нидерландов заплатят за газ и свет больше, чем в 2021 году - РИА Новости, 05.08.2022

Жители Нидерландов заплатят за газ и свет больше, чем в 2021 году

Жители Нидерландов, которые должны заключить новый договор с поставщиками коммунальных услуг на газ и электричество, будут ежегодно платить за газ и свет на 4... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:52

2022-08-05T13:52

2022-08-05T13:52

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ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Жители Нидерландов, которые должны заключить новый договор с поставщиками коммунальных услуг на газ и электричество, будут ежегодно платить за газ и свет на 4 тысячи евро больше, чем в прошлом году, сообщает портал NU.nl со ссылкой на данные сайта Gaslicht.com по сравнению энергетических договоров.По данным на 1 августа, годовой договор на поставки газа и электричества в Нидерландах стоит 6466 евро, тогда как в аналогичный период 2021 года такой контракт обходился в 2308 евро за год. Таким образом, теперь газ и свет обойдется жителям страны на 4 тыс евро дороже."Цены на электроэнергию сейчас в 8-9 раз выше нормы. 1 киловатт-час электроэнергии в прошлом году стоил 20 евроцентов, а сейчас 50-70 евроцентов. Газ стоил 80 центов за кубометр... а теперь - до 3 евро за кубометр", - заявил основатель Gaslicht.com Бен Уолдринг.Отмечается, что цены на энергоносители в Нидерландах начали расти в мае 2021 года, однако рост их стоимости ускорился после начала спецоперации РФ на Украине в феврале этого года.Ранее СМИ сообщали, что голландцы запасаются дровами к зиме для обогрева своих домов на фоне роста цен на газ. По данным Energievergelijk.nl, Нидерланды оказались на втором месте после Швеции среди европейских стран по величине цен на газ. Из-за роста цен на энергоносители годовая инфляция в королевстве в июле достигла 10,3% впервые с 1975 года.

https://ria.ru/20220718/tseny-1803342065.html

https://ria.ru/20220524/tseny-1790427647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нидерланды, россия, украина, в мире