Рейтинг@Mail.ru
Жители Нидерландов заплатят за газ и свет больше, чем в 2021 году - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/niderlandy-1807494705.html
Жители Нидерландов заплатят за газ и свет больше, чем в 2021 году
Жители Нидерландов заплатят за газ и свет больше, чем в 2021 году - РИА Новости, 05.08.2022
Жители Нидерландов заплатят за газ и свет больше, чем в 2021 году
Жители Нидерландов, которые должны заключить новый договор с поставщиками коммунальных услуг на газ и электричество, будут ежегодно платить за газ и свет на 4... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:52
2022-08-05T13:52
нидерланды
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137010/76/1370107642_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_ad499248d59331b48521b633a8af7eb4.jpg
ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Жители Нидерландов, которые должны заключить новый договор с поставщиками коммунальных услуг на газ и электричество, будут ежегодно платить за газ и свет на 4 тысячи евро больше, чем в прошлом году, сообщает портал NU.nl со ссылкой на данные сайта Gaslicht.com по сравнению энергетических договоров.По данным на 1 августа, годовой договор на поставки газа и электричества в Нидерландах стоит 6466 евро, тогда как в аналогичный период 2021 года такой контракт обходился в 2308 евро за год. Таким образом, теперь газ и свет обойдется жителям страны на 4 тыс евро дороже."Цены на электроэнергию сейчас в 8-9 раз выше нормы. 1 киловатт-час электроэнергии в прошлом году стоил 20 евроцентов, а сейчас 50-70 евроцентов. Газ стоил 80 центов за кубометр... а теперь - до 3 евро за кубометр", - заявил основатель Gaslicht.com Бен Уолдринг.Отмечается, что цены на энергоносители в Нидерландах начали расти в мае 2021 года, однако рост их стоимости ускорился после начала спецоперации РФ на Украине в феврале этого года.Ранее СМИ сообщали, что голландцы запасаются дровами к зиме для обогрева своих домов на фоне роста цен на газ. По данным Energievergelijk.nl, Нидерланды оказались на втором месте после Швеции среди европейских стран по величине цен на газ. Из-за роста цен на энергоносители годовая инфляция в королевстве в июле достигла 10,3% впервые с 1975 года.
https://ria.ru/20220718/tseny-1803342065.html
https://ria.ru/20220524/tseny-1790427647.html
нидерланды
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137010/76/1370107642_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7ed9dc6711e42c9b0c2d7c5859500338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нидерланды, россия, украина, в мире
13:52 05.08.2022
 
Жители Нидерландов заплатят за газ и свет больше, чем в 2021 году

Жители Нидерландов заплатят за газ и свет на четыре тысячи евро больше, чем в 2021 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Амстердам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Жители Нидерландов, которые должны заключить новый договор с поставщиками коммунальных услуг на газ и электричество, будут ежегодно платить за газ и свет на 4 тысячи евро больше, чем в прошлом году, сообщает портал NU.nl со ссылкой на данные сайта Gaslicht.com по сравнению энергетических договоров.
По данным на 1 августа, годовой договор на поставки газа и электричества в Нидерландах стоит 6466 евро, тогда как в аналогичный период 2021 года такой контракт обходился в 2308 евро за год. Таким образом, теперь газ и свет обойдется жителям страны на 4 тыс евро дороже.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 22:40
Вучич пообещал сдерживать рост цен на газ и свет в Сербии
"Цены на электроэнергию сейчас в 8-9 раз выше нормы. 1 киловатт-час электроэнергии в прошлом году стоил 20 евроцентов, а сейчас 50-70 евроцентов. Газ стоил 80 центов за кубометр... а теперь - до 3 евро за кубометр", - заявил основатель Gaslicht.com Бен Уолдринг.
Отмечается, что цены на энергоносители в Нидерландах начали расти в мае 2021 года, однако рост их стоимости ускорился после начала спецоперации РФ на Украине в феврале этого года.
Ранее СМИ сообщали, что голландцы запасаются дровами к зиме для обогрева своих домов на фоне роста цен на газ. По данным Energievergelijk.nl, Нидерланды оказались на втором месте после Швеции среди европейских стран по величине цен на газ. Из-за роста цен на энергоносители годовая инфляция в королевстве в июле достигла 10,3% впервые с 1975 года.
Люди на Риджент-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 15:48
Британский энергорегулятор предупредил о росте цен на свет и газ
 
НидерландыРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала