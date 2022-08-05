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СК изучит данные о расправе американского наемника над российским военным - РИА Новости, 05.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/naemnik-1807593379.html
СК изучит данные о расправе американского наемника над российским военным
СК изучит данные о расправе американского наемника над российским военным - РИА Новости, 05.08.2022
СК изучит данные о расправе американского наемника над российским военным
Следствие зафиксирует сведения о факте применения насилия американским наемником Бенджамином Велкро к российскому военному под Харьковом, сообщает СК РФ в... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:26
2022-08-05T17:26
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
харьков
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следствие зафиксирует сведения о факте применения насилия американским наемником Бенджамином Велкро к российскому военному под Харьковом, сообщает СК РФ в пятницу.По данным следствия, в расправе Велкро признался сам.Также отмечается, что "ранее Велкро заявлял о планах по полному уничтожению России". Кроме того, ведомство сообщает, что он занимался тренировками новобранцев территориальной обороны."Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка", - заключило ведомство.
https://ria.ru/20220728/naemnik-1805680182.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, харьков, россия, украина, ситуация в днр и лнр
17:26 05.08.2022
 
СК изучит данные о расправе американского наемника над российским военным

СК изучит данные о расправе наемника из США Велкро над российским военным под Харьковом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следствие зафиксирует сведения о факте применения насилия американским наемником Бенджамином Велкро к российскому военному под Харьковом, сообщает СК РФ в пятницу.

"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил зафиксировать в рамках уголовного дела сведения о применении насилия в отношении российского военнослужащего со стороны американского наемника, воевавшего в рядах ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - сообщает ведомство в Telegram-канале.

По данным следствия, в расправе Велкро признался сам.
Также отмечается, что "ранее Велкро заявлял о планах по полному уничтожению России". Кроме того, ведомство сообщает, что он занимался тренировками новобранцев территориальной обороны.
"Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка", - заключило ведомство.
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Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинХарьковРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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