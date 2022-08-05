https://ria.ru/20220805/naemnik-1807593379.html

СК изучит данные о расправе американского наемника над российским военным

СК изучит данные о расправе американского наемника над российским военным - РИА Новости, 05.08.2022

СК изучит данные о расправе американского наемника над российским военным

Следствие зафиксирует сведения о факте применения насилия американским наемником Бенджамином Велкро к российскому военному под Харьковом, сообщает СК РФ в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:26

2022-08-05T17:26

2022-08-05T17:26

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

харьков

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следствие зафиксирует сведения о факте применения насилия американским наемником Бенджамином Велкро к российскому военному под Харьковом, сообщает СК РФ в пятницу.По данным следствия, в расправе Велкро признался сам.Также отмечается, что "ранее Велкро заявлял о планах по полному уничтожению России". Кроме того, ведомство сообщает, что он занимался тренировками новобранцев территориальной обороны."Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка", - заключило ведомство.

https://ria.ru/20220728/naemnik-1805680182.html

харьков

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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, харьков, россия, украина, ситуация в днр и лнр