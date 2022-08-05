14:56 05.08.2022 (обновлено: 15:08 05.08.2022)
Гладков открыл белгородский музей-диораму после капремонта
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Белгородской областиОткрытие белгородского музея-диорамы после капитального ремонта
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Белгородской области
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл после капитального ремонта белгородский музей-диораму "Курская битва. Белгородское направление", где отреставрировали знаменитое полотно "Огненная дуга" и создали интерактивную экспозицию, теперь посещение музея будет бесплатным, сообщила пресс-служба правительства региона.
Реконструированный музей открылся в пятницу в День города. Как отметили в правительстве, в музее-диораме "Курская битва. Белгородское направление" полностью завершён капитальный ремонт и проведена реконструкция всех инженерных систем. Открытие музея сопровождалось новой интерактивной экспозицией "На земле опалённой". Сообщается, что во время ремонта была также проведена уникальная реставрация знаменитого на всю страну полотна "Огненная дуга". Кропотливой работой занимались реставраторы Студии военных художников имени Грекова.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Белгородской областиОткрытие белгородского музея-диорамы после капитального ремонта
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Белгородской области
Открытие белгородского музея-диорамы после капитального ремонта
"Я очень рад, что это событие состоялось. Музей-диорама теперь открыт для жителей и гостей Белгорода. Мы приняли решение, что посещение музея будет бесплатным. Есть точное понимание, что зарабатывать на посещении такого учреждения, — неправильно. Если мы хотим говорить о воспитании молодёжи, то билеты не могут быть платными. Поэтому предусмотрели средства в бюджете, ущерба для доходной части музея это не принесёт", - отметил Гладков.
Со времени открытия музея-диорамы "Курская битва. Белгородское направление" в августе 1987 года здание ни разу капитально не ремонтировалось. Теперь диорама обновлена полностью. Задачу сделать учреждение одним из лучших музеев в стране поставил губернатор Белгородской области. Реконструкция музея велась больше года.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Белгородской областиОткрытие белгородского музея-диорамы после капитального ремонта
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Белгородской области
Открытие белгородского музея-диорамы после капитального ремонта
"Конечно, никто не собирается останавливаться на достигнутом — нужно делать следующие шаги. Я сейчас говорю про фасад музея. Требует обновления и сквер вокруг", - сказал губернатор.
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© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Белгородской областиОткрытие белгородского музея-диорамы после капитального ремонта
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Белгородской области
Открытие белгородского музея-диорамы после капитального ремонта