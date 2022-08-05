https://ria.ru/20220805/moskva-1807443858.html

Выставка о проекте "Здоровая Москва" заработала в центре столицы

Выставка о проекте "Здоровая Москва" заработала в центре столицы - РИА Новости, 05.08.2022

Выставка о проекте "Здоровая Москва" заработала в центре столицы

Выставка о команде проекта "Здоровая Москва" впервые заработала на Тверском и Чистопрудном бульварах, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:47

2022-08-05T11:47

2022-08-05T11:47

москва

общество

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выставка о команде проекта "Здоровая Москва" впервые заработала на Тверском и Чистопрудном бульварах, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы."На фотовыставке москвичи могут ближе узнать людей, которые обеспечивают функционирование проекта: от установки павильонов до проведения медицинских исследований и информационного освещения. Со стендов они делятся советами поддержания хорошего самочувствия и личным примером показывают, что забота о себе - это доступно: здоровый образ жизни, спорт и регулярные чекапы", - говорится в сообщении.Уточняется, что посетить выставку и взять на вооружение простые, но полезные советы для здоровой и активной жизни от героев выставки можно будет до 22 августа. Подобная выставка проходит в Москве впервые.В пресс-службе напомнили, что "Здоровая Москва" - это проект о здоровом образе жизни для каждого москвича, он проводится в столице с 2019 года. Павильоны "Здоровая Москва" работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Проверить свое здоровье в одном месте комплексно и бесплатно могут все желающие старше 18 лет.

https://ria.ru/20220605/moskva-1793286501.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/koronavirus-1786141300.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество