https://ria.ru/20220805/moskva-1807443858.html
Выставка о проекте "Здоровая Москва" заработала в центре столицы
Выставка о проекте "Здоровая Москва" заработала в центре столицы - РИА Новости, 05.08.2022
Выставка о проекте "Здоровая Москва" заработала в центре столицы
Выставка о команде проекта "Здоровая Москва" впервые заработала на Тверском и Чистопрудном бульварах, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:47
2022-08-05T11:47
2022-08-05T11:47
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737518612_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_32b9253e879812b452d8db8d0d6e9b80.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выставка о команде проекта "Здоровая Москва" впервые заработала на Тверском и Чистопрудном бульварах, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы."На фотовыставке москвичи могут ближе узнать людей, которые обеспечивают функционирование проекта: от установки павильонов до проведения медицинских исследований и информационного освещения. Со стендов они делятся советами поддержания хорошего самочувствия и личным примером показывают, что забота о себе - это доступно: здоровый образ жизни, спорт и регулярные чекапы", - говорится в сообщении.Уточняется, что посетить выставку и взять на вооружение простые, но полезные советы для здоровой и активной жизни от героев выставки можно будет до 22 августа. Подобная выставка проходит в Москве впервые.В пресс-службе напомнили, что "Здоровая Москва" - это проект о здоровом образе жизни для каждого москвича, он проводится в столице с 2019 года. Павильоны "Здоровая Москва" работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Проверить свое здоровье в одном месте комплексно и бесплатно могут все желающие старше 18 лет.
https://ria.ru/20220605/moskva-1793286501.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/koronavirus-1786141300.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737518612_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_05915b2b50a8a4d97b2a1ee9049ace62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Выставка о проекте "Здоровая Москва" заработала в центре столицы
Выставка о проекте "Здоровая Москва" заработала на Тверском и Чистопрудном бульварах
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выставка о команде проекта "Здоровая Москва" впервые заработала на Тверском и Чистопрудном бульварах, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
"На фотовыставке москвичи могут ближе узнать людей, которые обеспечивают функционирование проекта: от установки павильонов до проведения медицинских исследований и информационного освещения. Со стендов они делятся советами поддержания хорошего самочувствия и личным примером показывают, что забота о себе - это доступно: здоровый образ жизни, спорт и регулярные чекапы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что посетить выставку и взять на вооружение простые, но полезные советы для здоровой и активной жизни от героев выставки можно будет до 22 августа. Подобная выставка проходит в Москве впервые.
В пресс-службе напомнили, что "Здоровая Москва" - это проект о здоровом образе жизни для каждого москвича, он проводится в столице с 2019 года. Павильоны "Здоровая Москва" работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Проверить свое здоровье в одном месте комплексно и бесплатно могут все желающие старше 18 лет.