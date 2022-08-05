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Выставка о проекте "Здоровая Москва" заработала в центре столицы - РИА Новости, 05.08.2022
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Выставка о проекте "Здоровая Москва" заработала в центре столицы
Выставка о проекте "Здоровая Москва" заработала в центре столицы - РИА Новости, 05.08.2022
Выставка о проекте "Здоровая Москва" заработала в центре столицы
Выставка о команде проекта "Здоровая Москва" впервые заработала на Тверском и Чистопрудном бульварах, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:47
2022-08-05T11:47
москва
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выставка о команде проекта "Здоровая Москва" впервые заработала на Тверском и Чистопрудном бульварах, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы."На фотовыставке москвичи могут ближе узнать людей, которые обеспечивают функционирование проекта: от установки павильонов до проведения медицинских исследований и информационного освещения. Со стендов они делятся советами поддержания хорошего самочувствия и личным примером показывают, что забота о себе - это доступно: здоровый образ жизни, спорт и регулярные чекапы", - говорится в сообщении.Уточняется, что посетить выставку и взять на вооружение простые, но полезные советы для здоровой и активной жизни от героев выставки можно будет до 22 августа. Подобная выставка проходит в Москве впервые.В пресс-службе напомнили, что "Здоровая Москва" - это проект о здоровом образе жизни для каждого москвича, он проводится в столице с 2019 года. Павильоны "Здоровая Москва" работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Проверить свое здоровье в одном месте комплексно и бесплатно могут все желающие старше 18 лет.
https://ria.ru/20220605/moskva-1793286501.html
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москва, общество
11:47 05.08.2022
 
Выставка о проекте "Здоровая Москва" заработала в центре столицы

Выставка о проекте "Здоровая Москва" заработала на Тверском и Чистопрудном бульварах

© Фото : Здоровая Москва/ВКонтактеПавильон "Здоровая Москва"
Павильон Здоровая Москва - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : Здоровая Москва/ВКонтакте
Павильон "Здоровая Москва". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выставка о команде проекта "Здоровая Москва" впервые заработала на Тверском и Чистопрудном бульварах, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
"На фотовыставке москвичи могут ближе узнать людей, которые обеспечивают функционирование проекта: от установки павильонов до проведения медицинских исследований и информационного освещения. Со стендов они делятся советами поддержания хорошего самочувствия и личным примером показывают, что забота о себе - это доступно: здоровый образ жизни, спорт и регулярные чекапы", - говорится в сообщении.
Павильон Здоровая Москва в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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Павильоны "Здоровая Москва" посетили уже более 60 тысяч человек
Уточняется, что посетить выставку и взять на вооружение простые, но полезные советы для здоровой и активной жизни от героев выставки можно будет до 22 августа. Подобная выставка проходит в Москве впервые.
В пресс-службе напомнили, что "Здоровая Москва" - это проект о здоровом образе жизни для каждого москвича, он проводится в столице с 2019 года. Павильоны "Здоровая Москва" работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Проверить свое здоровье в одном месте комплексно и бесплатно могут все желающие старше 18 лет.
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