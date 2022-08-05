https://ria.ru/20220805/molokopererabotka-1807475970.html

Современный цех переработки молока открылся на Ставрополье

Современный цех переработки молока открылся на Ставрополье - РИА Новости, 05.08.2022

Современный цех переработки молока открылся на Ставрополье

На Ставрополье завершен крупный промышленный проект – инвесторы вложили в строительство и оснащение цеха переработки молока 300 миллионов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:16

2022-08-05T13:16

2022-08-05T13:16

ставропольский край

ставропольский край

ставрополь

экономика

молоко

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СТАВРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. На Ставрополье завершен крупный промышленный проект – инвесторы вложили в строительство и оснащение цеха переработки молока 300 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.Он отметил, что после запуска нового цеха на полную мощность на предприятии приступят к реконструкции старого, где планируется создать сыроварню и расширить ассортимент сыров.На сегодняшний день молокозавод имеет собственную торговую сеть из 45 магазинов, расположенных по всему Ставропольскому краю. Продукция поставляется также в ряд санаториев КМВ, часть реализуется через розничные магазины городов КМВ и Ставрополя. Специалисты комитета по поручению главы ведомства помогут производителю подготовить документы для получения статуса гарантирующего поставщика, чтобы бюджетные организации края имели возможность без торгов закупать для своих нужд продукцию завода, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220720/pererabotka-1803690816.html

ставропольский край

ставрополь

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, ставрополь, экономика, молоко