Современный цех переработки молока открылся на Ставрополье
СТАВРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. На Ставрополье завершен крупный промышленный проект – инвесторы вложили в строительство и оснащение цеха переработки молока 300 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
"Реализация инвестиционного проекта велась с 2020 года. За это время на территории предприятия "Винсадский молочный завод" был возведен дополнительный цех, закуплено и установлено более 20 единиц современного технологического оборудования для переработки и фасовки, благодаря чему мощность производства выросла с 18 до 40 тонн молока в сутки и расширилась линейка продукции. Создано 50 рабочих мест", – рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что после запуска нового цеха на полную мощность на предприятии приступят к реконструкции старого, где планируется создать сыроварню и расширить ассортимент сыров.
"Новый цех оснащен, в том числе, оборудованием для фасовки молочной продукции в бутылки, запущен в работу. Продукция предприятия качественная, исключительно из натурального молока, будем выводить ее на межрегиональный рынок – уверен, что она полюбится потребителю", - сказал глава комитета Денис Полюбин.
На сегодняшний день молокозавод имеет собственную торговую сеть из 45 магазинов, расположенных по всему Ставропольскому краю. Продукция поставляется также в ряд санаториев КМВ, часть реализуется через розничные магазины городов КМВ и Ставрополя. Специалисты комитета по поручению главы ведомства помогут производителю подготовить документы для получения статуса гарантирующего поставщика, чтобы бюджетные организации края имели возможность без торгов закупать для своих нужд продукцию завода, добавили в пресс-службе.