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Современный цех переработки молока открылся на Ставрополье - РИА Новости, 05.08.2022
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Современный цех переработки молока открылся на Ставрополье
Современный цех переработки молока открылся на Ставрополье - РИА Новости, 05.08.2022
Современный цех переработки молока открылся на Ставрополье
На Ставрополье завершен крупный промышленный проект – инвесторы вложили в строительство и оснащение цеха переработки молока 300 миллионов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:16
2022-08-05T13:16
ставропольский край
ставропольский край
ставрополь
экономика
молоко
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СТАВРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. На Ставрополье завершен крупный промышленный проект – инвесторы вложили в строительство и оснащение цеха переработки молока 300 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.Он отметил, что после запуска нового цеха на полную мощность на предприятии приступят к реконструкции старого, где планируется создать сыроварню и расширить ассортимент сыров.На сегодняшний день молокозавод имеет собственную торговую сеть из 45 магазинов, расположенных по всему Ставропольскому краю. Продукция поставляется также в ряд санаториев КМВ, часть реализуется через розничные магазины городов КМВ и Ставрополя. Специалисты комитета по поручению главы ведомства помогут производителю подготовить документы для получения статуса гарантирующего поставщика, чтобы бюджетные организации края имели возможность без торгов закупать для своих нужд продукцию завода, добавили в пресс-службе.
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ставропольский край, ставрополь, экономика, молоко
13:16 05.08.2022
 

Современный цех переработки молока открылся на Ставрополье

© РИА Новости / Антон ВергунЛиния производства молочной продукции
Линия производства молочной продукции - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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СТАВРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. На Ставрополье завершен крупный промышленный проект – инвесторы вложили в строительство и оснащение цеха переработки молока 300 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
"Реализация инвестиционного проекта велась с 2020 года. За это время на территории предприятия "Винсадский молочный завод" был возведен дополнительный цех, закуплено и установлено более 20 единиц современного технологического оборудования для переработки и фасовки, благодаря чему мощность производства выросла с 18 до 40 тонн молока в сутки и расширилась линейка продукции. Создано 50 рабочих мест", – рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что после запуска нового цеха на полную мощность на предприятии приступят к реконструкции старого, где планируется создать сыроварню и расширить ассортимент сыров.
"Новый цех оснащен, в том числе, оборудованием для фасовки молочной продукции в бутылки, запущен в работу. Продукция предприятия качественная, исключительно из натурального молока, будем выводить ее на межрегиональный рынок – уверен, что она полюбится потребителю", - сказал глава комитета Денис Полюбин.
На сегодняшний день молокозавод имеет собственную торговую сеть из 45 магазинов, расположенных по всему Ставропольскому краю. Продукция поставляется также в ряд санаториев КМВ, часть реализуется через розничные магазины городов КМВ и Ставрополя. Специалисты комитета по поручению главы ведомства помогут производителю подготовить документы для получения статуса гарантирующего поставщика, чтобы бюджетные организации края имели возможность без торгов закупать для своих нужд продукцию завода, добавили в пресс-службе.
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