https://ria.ru/20220805/molniya-1807382571.html

В результате удара молнии у Белого дома пострадали четыре человека

В результате удара молнии у Белого дома пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.08.2022

В результате удара молнии у Белого дома пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали и находятся в критическом состоянии, попав под удар молнии напротив Белого дома в центре американской столицы, сообщила служба... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T02:57

2022-08-05T02:57

2022-08-05T05:08

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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Четыре человека пострадали и находятся в критическом состоянии, попав под удар молнии напротив Белого дома в центре американской столицы, сообщила служба пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона.На фотографиях, иллюстрирующих пост, видны несколько машин "скорой помощи" в проезде между Белым домом и Лафайетт-парком.

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