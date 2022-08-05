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В результате удара молнии у Белого дома пострадали четыре человека
В результате удара молнии у Белого дома пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.08.2022
В результате удара молнии у Белого дома пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали и находятся в критическом состоянии, попав под удар молнии напротив Белого дома в центре американской столицы, сообщила служба... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:57
2022-08-05T02:57
2022-08-05T05:08
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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Четыре человека пострадали и находятся в критическом состоянии, попав под удар молнии напротив Белого дома в центре американской столицы, сообщила служба пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона.На фотографиях, иллюстрирующих пост, видны несколько машин "скорой помощи" в проезде между Белым домом и Лафайетт-парком.
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02:57 05.08.2022 (обновлено: 05:08 05.08.2022)
В результате удара молнии у Белого дома пострадали четыре человека
После удара молнии у Белого дома четверо пострадали и находятся в критическом состоянии
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Четыре человека пострадали и находятся в критическом состоянии, попав под удар молнии напротив Белого дома в центре американской столицы, сообщила служба пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона.
"Предполагаемый удар молнии в Лафайетт-парке, северо-запад. "Храбрейшие округа Колумбия" находятся на месте, оказывая помощь и транспортируя четырех пациентов. Все в критическом состоянии", - говорится в сообщении службы в Twitter.
На фотографиях, иллюстрирующих пост, видны несколько машин "скорой помощи" в проезде между Белым домом и Лафайетт-парком.