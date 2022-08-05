https://ria.ru/20220805/marketpleys-1807452248.html

Маркетплейсы будут ответственны за контрафакт

Маркетплейсы будут ответственны за контрафакт - РИА Новости, 05.08.2022

Маркетплейсы будут ответственны за контрафакт

Маркетплейсы с 1 марта 2023 года будут обязаны выполнять все требования к обороту товаров на своих площадках и нести ответственность за продажу контрафакта или... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:01

2022-08-05T12:01

2022-08-05T12:20

экономика

россия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Маркетплейсы с 1 марта 2023 года будут обязаны выполнять все требования к обороту товаров на своих площадках и нести ответственность за продажу контрафакта или непромаркированной продукции, соответствующие постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Согласно документу, участники оборота товаров – это "юридические лица, индивидуальные предприниматели и аккредитованные филиалы иностранных юридических лиц в Российский Федерации, осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров".В то же время в документе уточняется, что исключения из этого списка не будут относиться "к владельцам агрегаторов информации о товарах (услугах), а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги предпродажной подготовки товара, сборки и упаковки для доставки потребителю". Таким образом, нормы, предусматривающие ответственность за непередачу сведений в систему обязательной электронной маркировки и продажу контрафакта теперь будут распространяться на онлайн-платформы. Документ вступает в силу 1 марта 2023 года.При этом оператор системы "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — прокомментировал РИА Новости, что эта мера принимается потому, что ранее недобросовестные поставщики могли реализовывать через маркетплейсы немаркированные товары неизвестного происхождения."Именно онлайн-платформы получают деньги от потребителей, формируют кассовые чеки, но полные данные о выводе из оборота товаров не передавали ни оператору системы маркировки, ни поставщику. Эта проблема решалась в течение двух лет и наконец получила логическое завершение", — отметили в ЦПРТ.В организации подчеркнули, что правительство дважды давало платформам отсрочку, чтобы они могли подготовиться к новым требованиям.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. Сейчас маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

https://ria.ru/20220728/pivo-1805731661.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия