https://ria.ru/20220805/lepestok-1807519150.html
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 05.08.2022
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Мирный житель пострадал, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:50
2022-08-05T14:50
2022-08-05T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
киров
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806362170_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_8e233df17d18a8b1ed11eb6872330bb1.jpg
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."В Кировском районе по улице Кирова, 99 возле здания школы №89 в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" осколочное проникающее ранение брюшной полости, травматический отрыв первой и второй фаланги пальца левой кисти руки получил мужчина 1957 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
киров
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806362170_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dda2cc2ae33332de9f84291a8e1e3be3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, киров, украина
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Мэр Кулемзин: мужчина пострадал, подорвавшись на "Лепестке" в Кировском районе Донецка