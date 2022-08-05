https://ria.ru/20220805/lepestok-1807519150.html

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 05.08.2022

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

Мирный житель пострадал, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:50

2022-08-05T14:50

2022-08-05T14:50

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кировский район

киров

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."В Кировском районе по улице Кирова, 99 возле здания школы №89 в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" осколочное проникающее ранение брюшной полости, травматический отрыв первой и второй фаланги пальца левой кисти руки получил мужчина 1957 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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