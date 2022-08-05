https://ria.ru/20220805/lavrov-1807394140.html
Пресс-конференция Лаврова в Камбодже. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова в Камбодже. Прямая трансляция - РИА Новости, 05.08.2022
Пресс-конференция Лаврова в Камбодже. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров общается с прессой в столице Камбоджи — Пномпене. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:30
2022-08-05T08:30
2022-08-05T08:30
сергей лавров
камбоджа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров общается с прессой в столице Камбоджи — Пномпене.
камбоджа
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVЕ: Подход к прессе Министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пном Пене, Камбоджа
LIVЕ: Подход к прессе Министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пном Пене, Камбоджа
2022-08-05T08:30
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, камбоджа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
Пресс-конференция Лаврова в Камбодже. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров общается с прессой в столице Камбоджи — Пномпене.
2022-08-05T08:30
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PT24M37S
Пресс-конференция Лаврова в Камбодже. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров общается с прессой в столице Камбоджи — Пномпене.