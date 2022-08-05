https://ria.ru/20220805/lavrov-1807394140.html

Пресс-конференция Лаврова в Камбодже. Прямая трансляция

Пресс-конференция Лаврова в Камбодже. Прямая трансляция - РИА Новости, 05.08.2022

Пресс-конференция Лаврова в Камбодже. Прямая трансляция

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров общается с прессой в столице Камбоджи — Пномпене. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T08:30

2022-08-05T08:30

2022-08-05T08:30

сергей лавров

камбоджа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров общается с прессой в столице Камбоджи — Пномпене.

камбоджа

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сергей лавров, камбоджа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео