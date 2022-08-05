https://ria.ru/20220805/kupanie-1807376087.html
Россиян предупредили, чем грозит купание в запрещенных местах
Россиян предупредили, чем грозит купание в запрещенных местах - РИА Новости, 05.08.2022
Россиян предупредили, чем грозит купание в запрещенных местах
В жару каждому хочется окунуться в ближайший водоем, и многие делают это даже тем, где нет условий. Между тем, наличие на берегу знака “Купаться запрещено”... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T03:18
2022-08-05T03:18
2022-08-05T03:18
общество
москва
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В жару каждому хочется окунуться в ближайший водоем, и многие делают это даже тем, где нет условий. Между тем, наличие на берегу знака “Купаться запрещено” означает реальную опасность для жизни и здоровья тех, кто запрет нарушит, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий.Опасно купаться там, где есть сильные течения, водовороты или водоросли, в которых можно запутаться. Берег может быть усыпан осколками стекла, а вода - не соответствовать нормам по качеству. В водоем могут сбрасывать сточные воды.Купание в неположенном месте регулируется региональными нормами, а ответственность за это предусмотрена в виде штрафа. Например, в Москве его размер 2-2,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220804/primore-1807135682.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Россиян предупредили, чем грозит купание в запрещенных местах
Эксперт Роскачества Солодкий предупредил россиян о штрафе за купание в запрещенном месте