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Россиян предупредили, чем грозит купание в запрещенных местах - РИА Новости, 05.08.2022
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Россиян предупредили, чем грозит купание в запрещенных местах
Россиян предупредили, чем грозит купание в запрещенных местах - РИА Новости, 05.08.2022
Россиян предупредили, чем грозит купание в запрещенных местах
В жару каждому хочется окунуться в ближайший водоем, и многие делают это даже тем, где нет условий. Между тем, наличие на берегу знака “Купаться запрещено”... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T03:18
2022-08-05T03:18
общество
москва
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В жару каждому хочется окунуться в ближайший водоем, и многие делают это даже тем, где нет условий. Между тем, наличие на берегу знака “Купаться запрещено” означает реальную опасность для жизни и здоровья тех, кто запрет нарушит, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий.Опасно купаться там, где есть сильные течения, водовороты или водоросли, в которых можно запутаться. Берег может быть усыпан осколками стекла, а вода - не соответствовать нормам по качеству. В водоем могут сбрасывать сточные воды.Купание в неположенном месте регулируется региональными нормами, а ответственность за это предусмотрена в виде штрафа. Например, в Москве его размер 2-2,5 тысячи рублей.
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Алексей Калабанов
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общество, москва
03:18 05.08.2022
 
Россиян предупредили, чем грозит купание в запрещенных местах

Эксперт Роскачества Солодкий предупредил россиян о штрафе за купание в запрещенном месте

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже
Отдыхающие на пляже - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Отдыхающие на пляже. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В жару каждому хочется окунуться в ближайший водоем, и многие делают это даже тем, где нет условий. Между тем, наличие на берегу знака “Купаться запрещено” означает реальную опасность для жизни и здоровья тех, кто запрет нарушит, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий.
Опасно купаться там, где есть сильные течения, водовороты или водоросли, в которых можно запутаться. Берег может быть усыпан осколками стекла, а вода - не соответствовать нормам по качеству. В водоем могут сбрасывать сточные воды.
Скалы в бухте Слона на острове Путятина - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 09:06Туризм
В Приморье четверых купающихся унесло морским течением
Купание в неположенном месте регулируется региональными нормами, а ответственность за это предусмотрена в виде штрафа. Например, в Москве его размер 2-2,5 тысячи рублей.
 
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