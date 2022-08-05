21:45 05.08.2022 (обновлено: 21:51 05.08.2022)
Три судна с кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска
Три судна с кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeПорт Одессы
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Порт Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Три судна с украинской кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска в рамках ранее достигнутых договоренностей по вывозу зерна, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 5 августа 2022 года осуществлен выход сухогрузов "Нэви Стар" (Navistar) (Турция, груз – кукуруза) из порта Одесса, "Поларнет" (Polarnet) (Турция, груз – кукуруза) и "Рожен" (Rojen_ (Болгария, груз – кукуруза) из порта Черноморск", - сказал Мизинцев.
Он отметил, что Россия неукоснительно следует принятым обязательствам в целях выполнения достигнутых договоренностей. Это нужно, чтобы обеспечить вывоз зерновых культур и минеральных удобрений из украинских портов.