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Три судна с кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска - РИА Новости, 05.08.2022
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https://ria.ru/20220805/kukuruza-1807657633.html
Три судна с кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска
Три судна с кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска - РИА Новости, 05.08.2022
Три судна с кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска
Три судна с украинской кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска в рамках ранее достигнутых договоренностей по вывозу зерна, заявил в пятницу на... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:45
2022-08-05T21:51
экономика
одесса
турция
болгария
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Три судна с украинской кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска в рамках ранее достигнутых договоренностей по вывозу зерна, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 5 августа 2022 года осуществлен выход сухогрузов "Нэви Стар" (Navistar) (Турция, груз – кукуруза) из порта Одесса, "Поларнет" (Polarnet) (Турция, груз – кукуруза) и "Рожен" (Rojen_ (Болгария, груз – кукуруза) из порта Черноморск", - сказал Мизинцев.Он отметил, что Россия неукоснительно следует принятым обязательствам в целях выполнения достигнутых договоренностей. Это нужно, чтобы обеспечить вывоз зерновых культур и минеральных удобрений из украинских портов.
https://ria.ru/20220726/zerno-1804902445.html
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экономика, одесса, турция, болгария
21:45 05.08.2022 (обновлено: 21:51 05.08.2022)
 
Три судна с кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска

Три судна с кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска

© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeПорт Одессы
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Порт Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Три судна с украинской кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска в рамках ранее достигнутых договоренностей по вывозу зерна, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 5 августа 2022 года осуществлен выход сухогрузов "Нэви Стар" (Navistar) (Турция, груз – кукуруза) из порта Одесса, "Поларнет" (Polarnet) (Турция, груз – кукуруза) и "Рожен" (Rojen_ (Болгария, груз – кукуруза) из порта Черноморск", - сказал Мизинцев.
Он отметил, что Россия неукоснительно следует принятым обязательствам в целях выполнения достигнутых договоренностей. Это нужно, чтобы обеспечить вывоз зерновых культур и минеральных удобрений из украинских портов.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаОдессаТурцияБолгария
 
 
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