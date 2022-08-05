https://ria.ru/20220805/kukuruza-1807657633.html

Три судна с кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска

Три судна с кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска - РИА Новости, 05.08.2022

Три судна с кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска

Три судна с украинской кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска в рамках ранее достигнутых договоренностей по вывозу зерна, заявил в пятницу на... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T21:45

2022-08-05T21:45

2022-08-05T21:51

экономика

одесса

турция

болгария

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Три судна с украинской кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска в рамках ранее достигнутых договоренностей по вывозу зерна, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 5 августа 2022 года осуществлен выход сухогрузов "Нэви Стар" (Navistar) (Турция, груз – кукуруза) из порта Одесса, "Поларнет" (Polarnet) (Турция, груз – кукуруза) и "Рожен" (Rojen_ (Болгария, груз – кукуруза) из порта Черноморск", - сказал Мизинцев.Он отметил, что Россия неукоснительно следует принятым обязательствам в целях выполнения достигнутых договоренностей. Это нужно, чтобы обеспечить вывоз зерновых культур и минеральных удобрений из украинских портов.

https://ria.ru/20220726/zerno-1804902445.html

одесса

турция

болгария

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, одесса, турция, болгария