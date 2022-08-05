https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807630905.html

Росстат представил данные о смертности от коронавируса за июнь

Росстат представил данные о смертности от коронавируса за июнь - РИА Новости, 05.08.2022

Росстат представил данные о смертности от коронавируса за июнь

Смертность от коронавируса в России, когда заболевание стало основной причиной смерти, в июне 2022 года снизилась на 85% (или более чем в 6 раз) по сравнению с... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:18

2022-08-05T19:18

2022-08-05T19:18

федеральная служба государственной статистики (росстат)

коронавирус covid-19

россия

коронавирус в россии

коронавирусы

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Смертность от коронавируса в России, когда заболевание стало основной причиной смерти, в июне 2022 года снизилась на 85% (или более чем в 6 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти на 30,7% по сравнению с маем текущего года, свидетельствуют данные Росстата.Коронавирус в июне стал основной причиной смерти 3 тысяч 63 человек против 20 тысяч 447 человек в июне 2021 года и 4 419 человек в мае текущего года.Еще в 630 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти (для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования). В июне 2021 года было 3 328 таких случая (снижение более чем в 5 раз).По данным ведомства, в июне коронавирус вызвал смертельные осложнения других болезней у 247 человек (на 72,5% меньше, чем в июне 2021 года, когда было зафиксировано 897 таких случаев). Еще в 1 тысяче 51 случае COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти (на 62% меньше, чем годом ранее, когда таких случаев было 2 тысячи 766).Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не вызвал осложнения заболеваний, ставших причиной смерти.

https://ria.ru/20220805/immunitet-1807532230.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба государственной статистики (росстат), коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, коронавирусы