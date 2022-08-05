Росстат представил данные о смертности от коронавируса за июнь
Росстат: смертность от COVID-19 в июне снизилась на 85 процентов в годовом выражении
Показания аппарата компьютерной томографии. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Смертность от коронавируса в России, когда заболевание стало основной причиной смерти, в июне 2022 года снизилась на 85% (или более чем в 6 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти на 30,7% по сравнению с маем текущего года, свидетельствуют данные Росстата.
Коронавирус в июне стал основной причиной смерти 3 тысяч 63 человек против 20 тысяч 447 человек в июне 2021 года и 4 419 человек в мае текущего года.
Еще в 630 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти (для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования). В июне 2021 года было 3 328 таких случая (снижение более чем в 5 раз).
По данным ведомства, в июне коронавирус вызвал смертельные осложнения других болезней у 247 человек (на 72,5% меньше, чем в июне 2021 года, когда было зафиксировано 897 таких случаев). Еще в 1 тысяче 51 случае COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти (на 62% меньше, чем годом ранее, когда таких случаев было 2 тысячи 766).
Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не вызвал осложнения заболеваний, ставших причиной смерти.