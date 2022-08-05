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Вирусолог предупредил о риске повторного заболевания COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807383160.html
Вирусолог предупредил о риске повторного заболевания COVID-19
Вирусолог предупредил о риске повторного заболевания COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2022
Вирусолог предупредил о риске повторного заболевания COVID-19
Риск тяжелого течения коронавируса у тех, кто переболел им зимой, сейчас ниже, особенно если они прошли вакцинацию, но в легкой форме заболевание не... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T03:11
2022-08-05T03:11
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
анатолий альтштейн
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Риск тяжелого течения коронавируса у тех, кто переболел им зимой, сейчас ниже, особенно если они прошли вакцинацию, но в легкой форме заболевание не исключается, заявил РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн."Те, кто зимой переболел, у них риск тяжело заболеть ниже, особенно если они еще через полгода прошли вакцинацию, то у них с иммунитетом будет все хорошо. Но это не значит, что они не могут заболеть в легкой форме", - сказал Альтштейн.Он отметил, что люди с иммунитетом переносят болезнь легче, вероятность смерти от коронавируса у них тоже незначительная.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в России выявлено более 17 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 44 человека. Днем ранее было выявлено 14 638 новых случаев COVID-19, умерли за сутки 43 человека.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, анатолий альтштейн
03:11 05.08.2022
 
Вирусолог предупредил о риске повторного заболевания COVID-19

Вирусолог Альтштейн: перенесшие COVID-19 зимой сейчас могут заболеть повторно

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Риск тяжелого течения коронавируса у тех, кто переболел им зимой, сейчас ниже, особенно если они прошли вакцинацию, но в легкой форме заболевание не исключается, заявил РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Те, кто зимой переболел, у них риск тяжело заболеть ниже, особенно если они еще через полгода прошли вакцинацию, то у них с иммунитетом будет все хорошо. Но это не значит, что они не могут заболеть в легкой форме", - сказал Альтштейн.
Он отметил, что люди с иммунитетом переносят болезнь легче, вероятность смерти от коронавируса у них тоже незначительная.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в России выявлено более 17 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 44 человека. Днем ранее было выявлено 14 638 новых случаев COVID-19, умерли за сутки 43 человека.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Анатолий Альтштейн
 
 
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