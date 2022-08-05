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Украина намерена конфисковать 903 объекта, принадлежащих России - РИА Новости, 05.08.2022
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Украина намерена конфисковать 903 объекта, принадлежащих России
Украина намерена конфисковать 903 объекта, принадлежащих России - РИА Новости, 05.08.2022
Украина намерена конфисковать 903 объекта, принадлежащих России
Кабмин в пятницу согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:36
2022-08-05T18:38
украина
россия
ситуация в днр и лнр
денис шмыгаль
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кабмин в пятницу согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины, сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства.По его словам, конфискованные активы России конвертируются в средства, направленные на оборону и восстановление Украины. Он отметил, что все имущество делится на три категории: имущество, принадлежащее государству, активы подсанкционных граждан и компаний из РФ, активы российских банков.Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, 28 июля он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь. По информации Бюро экономической безопасности Украины, уже арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более 1 миллиарда долларов.
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украина, россия, ситуация в днр и лнр, денис шмыгаль
18:36 05.08.2022 (обновлено: 18:38 05.08.2022)
 
Украина намерена конфисковать 903 объекта, принадлежащих России

Правительство Украины согласовало указ о конфискации 903 объектов, принадлежащих России

© РИА НовостиЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кабмин в пятницу согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины, сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Имеем сегодня в повестке дня системно важное решение о конфискации российского имущества и активов в Украине. Перечень объектов сформирован. Согласно решению правительства, будет конфисковано 903 объекта, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций – это корпоративные права, 824 позиции – имущество", - приводит слова Шмыгаля сайт "ТСН".
По его словам, конфискованные активы России конвертируются в средства, направленные на оборону и восстановление Украины. Он отметил, что все имущество делится на три категории: имущество, принадлежащее государству, активы подсанкционных граждан и компаний из РФ, активы российских банков.
"Следующим большим шагом должна стать и конфискация российских активов на Западе для восстановления Украины", - уточнил он.
Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, 28 июля он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь. По информации Бюро экономической безопасности Украины, уже арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более 1 миллиарда долларов.
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