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Украина намерена конфисковать 903 объекта, принадлежащих России
Украина намерена конфисковать 903 объекта, принадлежащих России - РИА Новости, 05.08.2022
Украина намерена конфисковать 903 объекта, принадлежащих России
Кабмин в пятницу согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:36
2022-08-05T18:36
2022-08-05T18:38
украина
россия
ситуация в днр и лнр
денис шмыгаль
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кабмин в пятницу согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины, сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства.По его словам, конфискованные активы России конвертируются в средства, направленные на оборону и восстановление Украины. Он отметил, что все имущество делится на три категории: имущество, принадлежащее государству, активы подсанкционных граждан и компаний из РФ, активы российских банков.Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, 28 июля он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь. По информации Бюро экономической безопасности Украины, уже арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более 1 миллиарда долларов.
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украина, россия, ситуация в днр и лнр, денис шмыгаль
18:36 05.08.2022 (обновлено: 18:38 05.08.2022)
Украина намерена конфисковать 903 объекта, принадлежащих России
Правительство Украины согласовало указ о конфискации 903 объектов, принадлежащих России