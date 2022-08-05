https://ria.ru/20220805/kompensatsiya-1807522351.html
РЭЦ: лесопромышленники и химики могут подать на компенсацию затрат доставки
РЭЦ: лесопромышленники и химики могут подать на компенсацию затрат доставки - РИА Новости, 05.08.2022
РЭЦ: лесопромышленники и химики могут подать на компенсацию затрат доставки
Заявку на компенсацию до 80% затрат на транспортировку промпродукции могут подать компании из лесопромышленного комплекса и химической отрасли промышленности... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:55
2022-08-05T14:55
2022-08-05T14:55
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заявку на компенсацию до 80% затрат на транспортировку промпродукции могут подать компании из лесопромышленного комплекса и химической отрасли промышленности начиная с 10 августа, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Минпромторг России объявил отбор на получение государственной поддержки на транспортировку промышленной продукции для компаний лесопромышленного комплекса и химической отрасли промышленности", - говорится в сообщении.Там добавляется, что заявки будут приниматься до 15 сентября 2022 года."Компенсация затрат осуществляется по поставкам, произведённым с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года. Максимальный размер поддержки на одну компанию составляет 500 миллионов рублей", - уточняет РЭЦ.Правила предоставления поддержки утверждены постановлением правительства Российской Федерации №1347 от 28 июля 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заявку на компенсацию до 80% затрат на транспортировку промпродукции могут подать компании из лесопромышленного комплекса и химической отрасли промышленности начиная с 10 августа, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Минпромторг России
объявил отбор на получение государственной поддержки на транспортировку промышленной продукции для компаний лесопромышленного комплекса и химической отрасли промышленности", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что заявки будут приниматься до 15 сентября 2022 года.
"Компенсация затрат осуществляется по поставкам, произведённым с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года. Максимальный размер поддержки на одну компанию составляет 500 миллионов рублей", - уточняет РЭЦ.
Правила предоставления поддержки утверждены постановлением правительства Российской Федерации №1347 от 28 июля 2022 года.