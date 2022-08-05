https://ria.ru/20220805/izrail-1807645637.html
Число жертв авиаударов Израиля по сектору Газа достигло десяти человек
Число жертв авиаударов Израиля по сектору Газа достигло десяти человек - РИА Новости, 05.08.2022
Число жертв авиаударов Израиля по сектору Газа достигло десяти человек
Число погибших при израильских авиаударах по палестинскому сектору Газа увеличилось до 10, сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:24
2022-08-05T20:24
2022-08-05T22:30
в мире
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ГАЗА, 5 авг - РИА Новости. Число погибших при израильских авиаударах по палестинскому сектору Газа увеличилось до 10, сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра."Десять человек, включая пятилетнюю девочку и 23-летнюю женщину, погибли, 55 получили ранения различной степени тяжести", - написал аль-Кидра в Twitter.Армия Израиля в пятницу проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.
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в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
20:24 05.08.2022 (обновлено: 22:30 05.08.2022)
Число жертв авиаударов Израиля по сектору Газа достигло десяти человек
Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до десяти