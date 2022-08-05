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В Израиле изменили маршруты самолетов из-за операции "Рассвет" - РИА Новости, 05.08.2022
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В Израиле изменили маршруты самолетов из-за операции "Рассвет"
В Израиле изменили маршруты самолетов из-за операции "Рассвет" - РИА Новости, 05.08.2022
В Израиле изменили маршруты самолетов из-за операции "Рассвет"
Изменены маршруты полетов самолётов в израильском международном аэропорту им. Бен-Гуриона на фоне операции "Рассвет", сообщил 12-й телеканал. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:40
2022-08-05T22:30
израиль
в мире
исламский джихад
сектор газа
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг – РИА Новости. Изменены маршруты полетов самолётов в израильском международном аэропорту им. Бен-Гуриона на фоне операции "Рассвет", сообщил 12-й телеканал."Есть изменения маршрутов полетов в аэропорту им. Бен-Гуриона", - сообщает телеканал.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.По данным минздрава анклава, число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа увеличилось до семи, ранения получили 40 человек. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.
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израиль
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израиль, в мире, исламский джихад, сектор газа, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
18:40 05.08.2022 (обновлено: 22:30 05.08.2022)
 
В Израиле изменили маршруты самолетов из-за операции "Рассвет"

В аэропорту Бен-Гурион изменили маршруты самолетов из-за операции "Рассвет"

© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг – РИА Новости. Изменены маршруты полетов самолётов в израильском международном аэропорту им. Бен-Гуриона на фоне операции "Рассвет", сообщил 12-й телеканал.
"Есть изменения маршрутов полетов в аэропорту им. Бен-Гуриона", - сообщает телеканал.
Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
По данным минздрава анклава, число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа увеличилось до семи, ранения получили 40 человек. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.
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ИзраильВ миреИсламский джихадСектор ГазаОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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