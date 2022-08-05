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Полиция нашла женщину, избившую чихуахуа бутылкой коньяка в Калуге - РИА Новости, 05.08.2022
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Полиция нашла женщину, избившую чихуахуа бутылкой коньяка в Калуге
Полиция нашла женщину, избившую чихуахуа бутылкой коньяка в Калуге - РИА Новости, 05.08.2022
Полиция нашла женщину, избившую чихуахуа бутылкой коньяка в Калуге
Полиция установила личность женщины, ударившей бутылкой коньяка собаку в магазине в Калуге, сообщило УМВД России по региону. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:32
2022-08-05T18:36
происшествия
калуга
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
калужская область
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РЯЗАНЬ, 5 авг - РИА НОВОСТИ. Полиция установила личность женщины, ударившей бутылкой коньяка собаку в магазине в Калуге, сообщило УМВД России по региону.Резонансный инцидент произошел в одном из сетевых магазинов Калуги, где посторонняя женщина в магазине ударила бутылкой по голове собаку, сидевшую на руках у хозяйки. Что именно стало причиной агрессии, пока неясно. Хозяйка пострадавшего животного рассказывала, что у собаки гематома головного мозга, трещины черепа, за состоянием чихуахуа наблюдали специалисты в стационаре московской ветклиники. По факту жестокого обращения с собакой возбуждено уголовное дело."В Калуге сотрудники полиции установили личность участницы инцидента, произошедшего в сетевом магазине областного центра... В ближайшее время ей предстоит дать объяснение по существу произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале калужской полиции.
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калуга
калужская область
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Видео из магазина, где пенсионерка ударила собаку бутылкой по голове
Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено в Калужской области после того, как посетительница магазина ударила чихуахуа бутылкой коньяка по голове, сообщила прокуратура региона.
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происшествия, калуга, министерство внутренних дел рф (мвд россии), калужская область
18:32 05.08.2022 (обновлено: 18:36 05.08.2022)
 
Полиция нашла женщину, избившую чихуахуа бутылкой коньяка в Калуге

Полиция установила личность женщины, избившей чихуахуа бутылкой коньяка в Калуге

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 5 авг - РИА НОВОСТИ. Полиция установила личность женщины, ударившей бутылкой коньяка собаку в магазине в Калуге, сообщило УМВД России по региону.
Резонансный инцидент произошел в одном из сетевых магазинов Калуги, где посторонняя женщина в магазине ударила бутылкой по голове собаку, сидевшую на руках у хозяйки. Что именно стало причиной агрессии, пока неясно. Хозяйка пострадавшего животного рассказывала, что у собаки гематома головного мозга, трещины черепа, за состоянием чихуахуа наблюдали специалисты в стационаре московской ветклиники. По факту жестокого обращения с собакой возбуждено уголовное дело.
"В Калуге сотрудники полиции установили личность участницы инцидента, произошедшего в сетевом магазине областного центра... В ближайшее время ей предстоит дать объяснение по существу произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале калужской полиции.
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ПроисшествияКалугаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Калужская область
 
 
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