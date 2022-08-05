https://ria.ru/20220805/izbienie-1807617980.html

Полиция нашла женщину, избившую чихуахуа бутылкой коньяка в Калуге

Полиция нашла женщину, избившую чихуахуа бутылкой коньяка в Калуге - РИА Новости, 05.08.2022

Полиция нашла женщину, избившую чихуахуа бутылкой коньяка в Калуге

Полиция установила личность женщины, ударившей бутылкой коньяка собаку в магазине в Калуге, сообщило УМВД России по региону. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T18:32

2022-08-05T18:32

2022-08-05T18:36

происшествия

калуга

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

калужская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807573393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35c81d7e896691215c8f4c480dfa871d.jpg

РЯЗАНЬ, 5 авг - РИА НОВОСТИ. Полиция установила личность женщины, ударившей бутылкой коньяка собаку в магазине в Калуге, сообщило УМВД России по региону.Резонансный инцидент произошел в одном из сетевых магазинов Калуги, где посторонняя женщина в магазине ударила бутылкой по голове собаку, сидевшую на руках у хозяйки. Что именно стало причиной агрессии, пока неясно. Хозяйка пострадавшего животного рассказывала, что у собаки гематома головного мозга, трещины черепа, за состоянием чихуахуа наблюдали специалисты в стационаре московской ветклиники. По факту жестокого обращения с собакой возбуждено уголовное дело."В Калуге сотрудники полиции установили личность участницы инцидента, произошедшего в сетевом магазине областного центра... В ближайшее время ей предстоит дать объяснение по существу произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале калужской полиции.

https://ria.ru/20220606/izbienie-1793552356.html

калуга

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео из магазина, где пенсионерка ударила собаку бутылкой по голове Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено в Калужской области после того, как посетительница магазина ударила чихуахуа бутылкой коньяка по голове, сообщила прокуратура региона. 2022-08-05T18:32 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, калуга, министерство внутренних дел рф (мвд россии), калужская область