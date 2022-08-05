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В Калуге возбудили дело после избиения чихуа-хуа бутылкой коньяка
В Калуге возбудили дело после избиения чихуа-хуа бутылкой коньяка - РИА Новости, 05.08.2022
В Калуге возбудили дело после избиения чихуа-хуа бутылкой коньяка
Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбудили в Калужской области после того, как посетительница магазина ударила чихуа-хуа бутылкой... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:36
2022-08-05T12:36
2022-08-05T16:47
происшествия
калуга
россия
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РЯЗАНЬ, 5 авг — РИА Новости. Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбудили в Калужской области после того, как посетительница магазина ударила чихуа-хуа бутылкой коньяка по голове, сообщила прокуратура региона.Уточняется, что инцидент произошел 1 августа в магазине "Магнит". В результате собака пострадала, отметила прокуратура.Что именно стало причиной агрессии, пока неясно. Хозяйка животного рассказывала, что у чихуа-хуа гематома головного мозга, трещины черепа, за ее состоянием наблюдали специалисты в стационаре московской ветклиники.
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Видео из магазина, где пенсионерка ударила собаку бутылкой по голове
Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено в Калужской области после того, как посетительница магазина ударила чихуахуа бутылкой коньяка по голове, сообщила прокуратура региона.
2022-08-05T12:36
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происшествия, калуга, россия
12:36 05.08.2022 (обновлено: 16:47 05.08.2022)
В Калуге возбудили дело после избиения чихуа-хуа бутылкой коньяка
В Калуге завели дело по статье о жестоком обращении с животными после избиения чихуа-хуа