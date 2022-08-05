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В Калуге возбудили дело после избиения чихуа-хуа бутылкой коньяка

В Калуге возбудили дело после избиения чихуа-хуа бутылкой коньяка - РИА Новости, 05.08.2022

В Калуге возбудили дело после избиения чихуа-хуа бутылкой коньяка

Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбудили в Калужской области после того, как посетительница магазина ударила чихуа-хуа бутылкой... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:36

2022-08-05T12:36

2022-08-05T16:47

происшествия

калуга

россия

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РЯЗАНЬ, 5 авг — РИА Новости. Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбудили в Калужской области после того, как посетительница магазина ударила чихуа-хуа бутылкой коньяка по голове, сообщила прокуратура региона.Уточняется, что инцидент произошел 1 августа в магазине "Магнит". В результате собака пострадала, отметила прокуратура.Что именно стало причиной агрессии, пока неясно. Хозяйка животного рассказывала, что у чихуа-хуа гематома головного мозга, трещины черепа, за ее состоянием наблюдали специалисты в стационаре московской ветклиники.

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Видео из магазина, где пенсионерка ударила собаку бутылкой по голове Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено в Калужской области после того, как посетительница магазина ударила чихуахуа бутылкой коньяка по голове, сообщила прокуратура региона. 2022-08-05T12:36 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калуга, россия