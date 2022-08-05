https://ria.ru/20220805/investitsii-1807545597.html

Тюменская область с начала года приняла на сопровождение 120 инвестпроектов

Тюменская область с начала года приняла на сопровождение 120 инвестпроектов - РИА Новости, 05.08.2022

Тюменская область с начала года приняла на сопровождение 120 инвестпроектов

Тюменская область приняла на сопровождение 120 новых инвестиционных проектов с начала 2022 года, это на 40% больше, чем в первом полугодии прошлого года,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:42

2022-08-05T15:42

2022-08-05T15:42

тюменская область

экономика

александр моор

тюменская область

тюмень

ялуторовск

новатэк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102708/74/1027087469_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_672b65763234ad96afe7e2660ed2c840.jpg

ТЮМЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Тюменская область приняла на сопровождение 120 новых инвестиционных проектов с начала 2022 года, это на 40% больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.География инвестпроектов — вся Тюменская область: элеватор в Заводоуковском городском округе, производство стройматериалов в Ялуторовске, завод по производству круп в Исетском районе, центр обработки данных в Тюмени. В случае реализации проектов в регионе появится около 2 500 новых рабочих мест."Тюменская область остается привлекательной для инвестиций! За полгода мы приняли на сопровождение 120 инвестиционных проектов. Это больше, чем за те же шесть месяцев 2021 года. Рост сразу на 40%!… Инвестиции поступают не только в промышленность и сельское хозяйство, но и, что очень важно, в социальную сферу", - отметил Александр Моор.По данным информцентра правительства региона, до конца года в Тюмени откроются самый большой за Уралом теннисный центр, детский образовательный центр на 260 мест, деревообрабатывающий завод в Ялуторовске. В 2022 году начали работу лабораторно-исследовательский центр компании НОВАТЭК, второй корпус госпиталя "Мать и дитя", футбольный центр "Дерби" в Тюмени, медцентр доктора Васильева "Ключ здоровья" в Тобольске и другие объекты. В марте подписано соглашение с компанией "Медскан" о строительстве многопрофильного медцентра.

https://ria.ru/20220728/zanyatost-1805693589.html

https://ria.ru/20220801/rosneft_kern-1805349247.html

тюменская область

тюмень

ялуторовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр моор, тюменская область, тюмень, ялуторовск, новатэк