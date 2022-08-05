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Тюменская область с начала года приняла на сопровождение 120 инвестпроектов - РИА Новости, 05.08.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220805/investitsii-1807545597.html
Тюменская область с начала года приняла на сопровождение 120 инвестпроектов
Тюменская область с начала года приняла на сопровождение 120 инвестпроектов - РИА Новости, 05.08.2022
Тюменская область с начала года приняла на сопровождение 120 инвестпроектов
Тюменская область приняла на сопровождение 120 новых инвестиционных проектов с начала 2022 года, это на 40% больше, чем в первом полугодии прошлого года,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:42
2022-08-05T15:42
тюменская область
экономика
александр моор
тюменская область
тюмень
ялуторовск
новатэк
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ТЮМЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Тюменская область приняла на сопровождение 120 новых инвестиционных проектов с начала 2022 года, это на 40% больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.География инвестпроектов — вся Тюменская область: элеватор в Заводоуковском городском округе, производство стройматериалов в Ялуторовске, завод по производству круп в Исетском районе, центр обработки данных в Тюмени. В случае реализации проектов в регионе появится около 2 500 новых рабочих мест."Тюменская область остается привлекательной для инвестиций! За полгода мы приняли на сопровождение 120 инвестиционных проектов. Это больше, чем за те же шесть месяцев 2021 года. Рост сразу на 40%!… Инвестиции поступают не только в промышленность и сельское хозяйство, но и, что очень важно, в социальную сферу", - отметил Александр Моор.По данным информцентра правительства региона, до конца года в Тюмени откроются самый большой за Уралом теннисный центр, детский образовательный центр на 260 мест, деревообрабатывающий завод в Ялуторовске. В 2022 году начали работу лабораторно-исследовательский центр компании НОВАТЭК, второй корпус госпиталя "Мать и дитя", футбольный центр "Дерби" в Тюмени, медцентр доктора Васильева "Ключ здоровья" в Тобольске и другие объекты. В марте подписано соглашение с компанией "Медскан" о строительстве многопрофильного медцентра.
https://ria.ru/20220728/zanyatost-1805693589.html
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экономика, александр моор, тюменская область, тюмень, ялуторовск, новатэк
15:42 05.08.2022
 
Тюменская область с начала года приняла на сопровождение 120 инвестпроектов

Губернатор Моор: Тюменская область приняла на сопровождение 120 инвестпроектов за полгода

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТюмень
Тюмень - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Тюменская область приняла на сопровождение 120 новых инвестиционных проектов с начала 2022 года, это на 40% больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
География инвестпроектов — вся Тюменская область: элеватор в Заводоуковском городском округе, производство стройматериалов в Ялуторовске, завод по производству круп в Исетском районе, центр обработки данных в Тюмени. В случае реализации проектов в регионе появится около 2 500 новых рабочих мест.
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"Тюменская область остается привлекательной для инвестиций! За полгода мы приняли на сопровождение 120 инвестиционных проектов. Это больше, чем за те же шесть месяцев 2021 года. Рост сразу на 40%!… Инвестиции поступают не только в промышленность и сельское хозяйство, но и, что очень важно, в социальную сферу", - отметил Александр Моор.
По данным информцентра правительства региона, до конца года в Тюмени откроются самый большой за Уралом теннисный центр, детский образовательный центр на 260 мест, деревообрабатывающий завод в Ялуторовске. В 2022 году начали работу лабораторно-исследовательский центр компании НОВАТЭК, второй корпус госпиталя "Мать и дитя", футбольный центр "Дерби" в Тюмени, медцентр доктора Васильева "Ключ здоровья" в Тобольске и другие объекты. В марте подписано соглашение с компанией "Медскан" о строительстве многопрофильного медцентра.
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Тюменская областьЭкономикаАлександр МоорТюменская областьТюменьЯлуторовскНоватэк
 
 
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