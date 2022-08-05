Все инвесторы в Ростовской области продолжают свои проекты
В Минпроме Воронежской области заявили, что все инвесторы в регионе продолжают проекты
© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Все инвесторы, реализующие в Ростовской области проекты в сфере промышленности, продолжают работу, несмотря на сложности и санкционное давление, сообщил журналистам министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.
По его информации, министерство мониторит порядка 500 предприятий, которые реализуют в области более 100 крупных инвестиционных проектов. "Мы практически ни от одного инвестора не получили информации, что инвестиционный проект останавливается или отменяется. Да, сегодня ситуация непростая: есть ситуации со смещением сроков, изменения в логистике, где-то замена оборудования, но все инвесторы свои проекты реализуют", - сказал министр.
Он отметил, что особое внимание уделяется "сотне губернаторских проектов", в которую включено 16 проектов на 250 миллиардов рублей. Среди них, тракторный завод "Ростсельмаша", производство штапельного полиэфирного волокна в Шахтах, искусственной травы в Каменск-Шахтинском, производство защитной упаковочной пленки компанией "Атлантис-Пак".
В целом, по данным Савельева, промышленность Ростовской области продолжает динамично расти. Так, индекс промпроизводства в регионе за первое полугодие текущего года составил 103,2%. Было отгружено продукции на 760 миллиардов рублей, чтр на 16,6 процента превышает аналогичный показатель прошлого года.