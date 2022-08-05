https://ria.ru/20220805/investitsii-1807460433.html

Все инвесторы в Ростовской области продолжают свои проекты

Все инвесторы в Ростовской области продолжают свои проекты - РИА Новости, 05.08.2022

Все инвесторы в Ростовской области продолжают свои проекты

Все инвесторы, реализующие в Ростовской области проекты в сфере промышленности, продолжают работу, несмотря на сложности и санкционное давление, сообщил... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:18

2022-08-05T12:18

2022-08-05T12:18

ростовская область

экономика

ростовская область

шахты

каменск-шахтинский

ростсельмаш

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Все инвесторы, реализующие в Ростовской области проекты в сфере промышленности, продолжают работу, несмотря на сложности и санкционное давление, сообщил журналистам министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.По его информации, министерство мониторит порядка 500 предприятий, которые реализуют в области более 100 крупных инвестиционных проектов. "Мы практически ни от одного инвестора не получили информации, что инвестиционный проект останавливается или отменяется. Да, сегодня ситуация непростая: есть ситуации со смещением сроков, изменения в логистике, где-то замена оборудования, но все инвесторы свои проекты реализуют", - сказал министр.Он отметил, что особое внимание уделяется "сотне губернаторских проектов", в которую включено 16 проектов на 250 миллиардов рублей. Среди них, тракторный завод "Ростсельмаша", производство штапельного полиэфирного волокна в Шахтах, искусственной травы в Каменск-Шахтинском, производство защитной упаковочной пленки компанией "Атлантис-Пак".В целом, по данным Савельева, промышленность Ростовской области продолжает динамично расти. Так, индекс промпроизводства в регионе за первое полугодие текущего года составил 103,2%. Было отгружено продукции на 760 миллиардов рублей, чтр на 16,6 процента превышает аналогичный показатель прошлого года.

https://ria.ru/20220719/forum-1803585410.html

ростовская область

шахты

каменск-шахтинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ростовская область, шахты, каменск-шахтинский, ростсельмаш