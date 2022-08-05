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Все инвесторы в Ростовской области продолжают свои проекты - РИА Новости, 05.08.2022
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https://ria.ru/20220805/investitsii-1807460433.html
Все инвесторы в Ростовской области продолжают свои проекты
Все инвесторы в Ростовской области продолжают свои проекты - РИА Новости, 05.08.2022
Все инвесторы в Ростовской области продолжают свои проекты
Все инвесторы, реализующие в Ростовской области проекты в сфере промышленности, продолжают работу, несмотря на сложности и санкционное давление, сообщил... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:18
2022-08-05T12:18
ростовская область
экономика
ростовская область
шахты
каменск-шахтинский
ростсельмаш
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Все инвесторы, реализующие в Ростовской области проекты в сфере промышленности, продолжают работу, несмотря на сложности и санкционное давление, сообщил журналистам министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.По его информации, министерство мониторит порядка 500 предприятий, которые реализуют в области более 100 крупных инвестиционных проектов. "Мы практически ни от одного инвестора не получили информации, что инвестиционный проект останавливается или отменяется. Да, сегодня ситуация непростая: есть ситуации со смещением сроков, изменения в логистике, где-то замена оборудования, но все инвесторы свои проекты реализуют", - сказал министр.Он отметил, что особое внимание уделяется "сотне губернаторских проектов", в которую включено 16 проектов на 250 миллиардов рублей. Среди них, тракторный завод "Ростсельмаша", производство штапельного полиэфирного волокна в Шахтах, искусственной травы в Каменск-Шахтинском, производство защитной упаковочной пленки компанией "Атлантис-Пак".В целом, по данным Савельева, промышленность Ростовской области продолжает динамично расти. Так, индекс промпроизводства в регионе за первое полугодие текущего года составил 103,2%. Было отгружено продукции на 760 миллиардов рублей, чтр на 16,6 процента превышает аналогичный показатель прошлого года.
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ростовская область
шахты
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экономика, ростовская область, шахты, каменск-шахтинский, ростсельмаш
12:18 05.08.2022
 
Все инвесторы в Ростовской области продолжают свои проекты

В Минпроме Воронежской области заявили, что все инвесторы в регионе продолжают проекты

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Все инвесторы, реализующие в Ростовской области проекты в сфере промышленности, продолжают работу, несмотря на сложности и санкционное давление, сообщил журналистам министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.
По его информации, министерство мониторит порядка 500 предприятий, которые реализуют в области более 100 крупных инвестиционных проектов. "Мы практически ни от одного инвестора не получили информации, что инвестиционный проект останавливается или отменяется. Да, сегодня ситуация непростая: есть ситуации со смещением сроков, изменения в логистике, где-то замена оборудования, но все инвесторы свои проекты реализуют", - сказал министр.
Он отметил, что особое внимание уделяется "сотне губернаторских проектов", в которую включено 16 проектов на 250 миллиардов рублей. Среди них, тракторный завод "Ростсельмаша", производство штапельного полиэфирного волокна в Шахтах, искусственной травы в Каменск-Шахтинском, производство защитной упаковочной пленки компанией "Атлантис-Пак".
В целом, по данным Савельева, промышленность Ростовской области продолжает динамично расти. Так, индекс промпроизводства в регионе за первое полугодие текущего года составил 103,2%. Было отгружено продукции на 760 миллиардов рублей, чтр на 16,6 процента превышает аналогичный показатель прошлого года.
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Ростовская областьЭкономикаРостовская областьШахтыКаменск-ШахтинскийРостсельмаш
 
 
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