https://ria.ru/20220805/gosizmena-1807544245.html

СБУ заподозрила бывшего замглавы военной разведки в госизмене

СБУ заподозрила бывшего замглавы военной разведки в госизмене - РИА Новости, 05.08.2022

СБУ заподозрила бывшего замглавы военной разведки в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в государственной измене бывшего заместителя руководителя Главного управления разведки минобороны Украины,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:38

2022-08-05T15:38

2022-08-05T15:38

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в государственной измене бывшего заместителя руководителя Главного управления разведки минобороны Украины, занимавшего пост с 2008 по 2010 год, сообщает пресс-служба ведомства."Следователи службы безопасности сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины. Генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в покушении на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.Утверждается, что задержанный занимал пост замглавы разведки с 2008 по 2010 год, а "прокремлевскими" взглядами проникся во время обучения в московском высшем общевойсковом командном училище и академии имени Фрунзе во времена СССР. Подозреваемый якобы сотрудничал со спецслужбами РФ, предоставляя им секретную информацию "циркулирующую" в минобороны Украины и Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного, утверждают в СБУ. При этом фамилия подозреваемого не называется.

https://ria.ru/20220726/rozysk-1805060612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, министерство обороны украины, служба безопасности украины, украина