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СБУ заподозрила бывшего замглавы военной разведки в госизмене - РИА Новости, 05.08.2022
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СБУ заподозрила бывшего замглавы военной разведки в госизмене
СБУ заподозрила бывшего замглавы военной разведки в госизмене - РИА Новости, 05.08.2022
СБУ заподозрила бывшего замглавы военной разведки в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в государственной измене бывшего заместителя руководителя Главного управления разведки минобороны Украины,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:38
2022-08-05T15:38
в мире
министерство обороны украины
служба безопасности украины
украина
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в государственной измене бывшего заместителя руководителя Главного управления разведки минобороны Украины, занимавшего пост с 2008 по 2010 год, сообщает пресс-служба ведомства."Следователи службы безопасности сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины. Генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в покушении на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.Утверждается, что задержанный занимал пост замглавы разведки с 2008 по 2010 год, а "прокремлевскими" взглядами проникся во время обучения в московском высшем общевойсковом командном училище и академии имени Фрунзе во времена СССР. Подозреваемый якобы сотрудничал со спецслужбами РФ, предоставляя им секретную информацию "циркулирующую" в минобороны Украины и Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного, утверждают в СБУ. При этом фамилия подозреваемого не называется.
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в мире, министерство обороны украины, служба безопасности украины, украина
15:38 05.08.2022
 
СБУ заподозрила бывшего замглавы военной разведки в госизмене

СБУ заподозрила заместителя главы ГУР Минобороны в 2008—2010 годах в госизмене

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в государственной измене бывшего заместителя руководителя Главного управления разведки минобороны Украины, занимавшего пост с 2008 по 2010 год, сообщает пресс-служба ведомства.
"Следователи службы безопасности сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины. Генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в покушении на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.
Утверждается, что задержанный занимал пост замглавы разведки с 2008 по 2010 год, а "прокремлевскими" взглядами проникся во время обучения в московском высшем общевойсковом командном училище и академии имени Фрунзе во времена СССР. Подозреваемый якобы сотрудничал со спецслужбами РФ, предоставляя им секретную информацию "циркулирующую" в минобороны Украины и Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного, утверждают в СБУ. При этом фамилия подозреваемого не называется.
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