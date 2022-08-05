https://ria.ru/20220805/goblin-1807386364.html

РБК: Google объяснила блокировку YouTube-канала Пучкова

РБК: Google объяснила блокировку YouTube-канала Пучкова - РИА Новости, 05.08.2022

РБК: Google объяснила блокировку YouTube-канала Пучкова

Причиной удаления YouTube-канала российского блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин", стало нарушение политики в отношении разжигания... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T06:00

2022-08-05T06:00

2022-08-05T06:00

общество

россия

google

youtube

дмитрий пучков ("гоблин")

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Причиной удаления YouTube-канала российского блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин", стало нарушение политики в отношении разжигания ненависти, сообщает РБК со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-службой компании Google, владеющей видеохостингом.Накануне Пучков сообщил РИА Новости, что YouTube заблокировал его канал, не объяснив, в чем состояло нарушение. По словам блогера, официальным обоснованием блокировки канала является нарушение правил сообщества.Как утверждается, Пучкову за 90 дней вынесли три предупреждения (страйка). "В соответствии с нашей (Google – Прим. ред.) политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален", - говорится в сообщении, которое приводит РБК.Предупреждения "Гоблин" получил за контент, который якобы "отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия".В эфире радио Sputnik Пучков, в свою очередь, предположил, что причиной блокировки стала его пророссийская позиция. "YouTube разгоняет всех, кто "имеет наглость" озвучивать пророссийскую позицию на этой платформе. Если ты не выступаешь за украинских нацистов, там тебе не место, тебя очень быстро прикроют. Вот и прикрыли", – сказал он.Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Google на два миллиарда рублей из-за злоупотребления доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов. Ведомство установило, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на YouTube непрозрачны, необъективны и непредсказуемы.На фоне российской операции по демилитаризации Украины Запад ввел против Москвы тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям Google, цензуре подвергли их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.

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общество, россия, google, youtube, дмитрий пучков ("гоблин")