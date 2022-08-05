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В Геленджике туристов выгнали с пляжа за отказ оплачивать лежаки - РИА Новости, 05.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220805/gelendzhik-1807523592.html
В Геленджике туристов выгнали с пляжа за отказ оплачивать лежаки
В Геленджике туристов выгнали с пляжа за отказ оплачивать лежаки - РИА Новости, 05.08.2022
В Геленджике туристов выгнали с пляжа за отказ оплачивать лежаки
Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что город расторгнет договор с арендатором пляжа на черноморском побережье, где туристов заставляли оплачивать лежаки, РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:47
2022-08-05T15:47
туризм
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КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости. Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что город расторгнет договор с арендатором пляжа на черноморском побережье, где туристов заставляли оплачивать лежаки, которыми они не хотели пользоваться."Дал поручение в срочном порядке готовить документы на расторжение договора с арендатором данной пляжной территории", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее очевидцы сняли ролик, на котором сотрудник пляжа "Дельфин" в Геленджике в грубой форме просит уйти расположившихся на песке туристов, если они не хотят пользоваться платными лежаками. "Это не государственное, если не нравится — до свидания", — сказал он на видео. Администрация Геленджика сообщила, что сотрудник, попавший в кадр, уже уволен. Заместитель начальника ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Геленджике Максим Нагибин заявил РИА Новости, что турист после такой ситуации может обратиться в суд и получить компенсацию. "Нет, конечно, это не полномочные действия. Можно не использовать лежаки. Посещение моря — абсолютное право каждого гражданина. Проход к морю по Водному кодексу бесплатен, использование водных объектов в целях рекреации и выздоровления тоже бесплатно", — сказал Нагибин.Он уточнил, что руководители, которые арендуют пляж, предоставляют платные услуги, чтобы отработать потраченные средства, например, продают продукты питания, однако потребитель не обязан ничего покупать.Нагибин добавил, что пляжи, которые находятся при здравницах, санаториях и отелях, берут территорию в аренду на несколько лет, но даже в этом случае она не является частной. Поэтому оснований не пускать отдыхающих к морю нет, даже если они не проживают в этих объектах размещения.
https://ria.ru/20220803/gelendzhik-1806845420.html
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новости - туризм, геленджик, туризм, море, черное море, туристы, краснодарский край
15:47 05.08.2022
 
В Геленджике туристов выгнали с пляжа за отказ оплачивать лежаки

Мэр Геленджика обещает сменить арендатора на пляже, где туристам навязывали платные лежаки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Геленджике
Отдыхающие на пляже в Геленджике - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости. Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что город расторгнет договор с арендатором пляжа на черноморском побережье, где туристов заставляли оплачивать лежаки, которыми они не хотели пользоваться.
"Дал поручение в срочном порядке готовить документы на расторжение договора с арендатором данной пляжной территории", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее очевидцы сняли ролик, на котором сотрудник пляжа "Дельфин" в Геленджике в грубой форме просит уйти расположившихся на песке туристов, если они не хотят пользоваться платными лежаками. "Это не государственное, если не нравится — до свидания", — сказал он на видео.
Администрация Геленджика сообщила, что сотрудник, попавший в кадр, уже уволен. Заместитель начальника ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Геленджике Максим Нагибин заявил РИА Новости, что турист после такой ситуации может обратиться в суд и получить компенсацию.
"Нет, конечно, это не полномочные действия. Можно не использовать лежаки. Посещение моря — абсолютное право каждого гражданина. Проход к морю по Водному кодексу бесплатен, использование водных объектов в целях рекреации и выздоровления тоже бесплатно", — сказал Нагибин.
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Он уточнил, что руководители, которые арендуют пляж, предоставляют платные услуги, чтобы отработать потраченные средства, например, продают продукты питания, однако потребитель не обязан ничего покупать.
Нагибин добавил, что пляжи, которые находятся при здравницах, санаториях и отелях, берут территорию в аренду на несколько лет, но даже в этом случае она не является частной. Поэтому оснований не пускать отдыхающих к морю нет, даже если они не проживают в этих объектах размещения.
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