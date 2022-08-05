https://ria.ru/20220805/gaza-1807615339.html

ХАМАС возложил ответственность за эскалацию в Газе на Израиль

ХАМАС возложил ответственность за эскалацию в Газе на Израиль - РИА Новости, 05.08.2022

ХАМАС возложил ответственность за эскалацию в Газе на Израиль

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за эскалацию на Израиль, заявил представитель движения Фаузи Бархум. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T18:23

2022-08-05T18:23

2022-08-05T22:30

в мире

израиль

исламский джихад

сектор газа

хамас

палестина

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ГАЗА, 5 авг - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за эскалацию на Израиль, заявил представитель движения Фаузи Бархум.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. По последним данным минздрава сектора Газа, жертвами авиаударов Израиля по анклаву стали восемь человек, 44 получили ранения. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.Ранее в совместном заявлении премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц заявили, что удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" направлены ​​на устранение конкретной угрозы для граждан Израиля и причинение ущерба "террористам и их пособникам".

https://ria.ru/20220716/raketa-1802885510.html

израиль

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, исламский джихад, сектор газа, хамас, палестина, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа