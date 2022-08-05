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ХАМАС возложил ответственность за эскалацию в Газе на Израиль - РИА Новости, 05.08.2022
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ХАМАС возложил ответственность за эскалацию в Газе на Израиль
ХАМАС возложил ответственность за эскалацию в Газе на Израиль - РИА Новости, 05.08.2022
ХАМАС возложил ответственность за эскалацию в Газе на Израиль
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за эскалацию на Израиль, заявил представитель движения Фаузи Бархум. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:23
2022-08-05T22:30
в мире
израиль
исламский джихад
сектор газа
хамас
палестина
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ГАЗА, 5 авг - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за эскалацию на Израиль, заявил представитель движения Фаузи Бархум.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. По последним данным минздрава сектора Газа, жертвами авиаударов Израиля по анклаву стали восемь человек, 44 получили ранения. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.Ранее в совместном заявлении премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц заявили, что удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" направлены ​​на устранение конкретной угрозы для граждан Израиля и причинение ущерба "террористам и их пособникам".
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в мире, израиль, исламский джихад, сектор газа, хамас, палестина, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
18:23 05.08.2022 (обновлено: 22:30 05.08.2022)
 
ХАМАС возложил ответственность за эскалацию в Газе на Израиль

Представитель ХАМАС Бархум заявил об ответственности Израиля за эскалацию в секторе Газа

© AFP 2022 / Mahmud HamsПоследствия авиаудара Израиля по Сектору Газа
Последствия авиаудара Израиля по Сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams
Последствия авиаудара Израиля по Сектору Газа
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ГАЗА, 5 авг - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за эскалацию на Израиль, заявил представитель движения Фаузи Бархум.
Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. По последним данным минздрава сектора Газа, жертвами авиаударов Израиля по анклаву стали восемь человек, 44 получили ранения. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.
"Израильский враг начал эскалацию против сопротивления в секторе Газа, совершив новое преступление. Враг должен заплатить цену и нести за это полную ответственность", - сказал Бархум журналистам.
Ранее в совместном заявлении премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц заявили, что удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" направлены ​​на устранение конкретной угрозы для граждан Израиля и причинение ущерба "террористам и их пособникам".
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В миреИзраильИсламский джихадСектор ГазаХамасПалестинаОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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