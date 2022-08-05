https://ria.ru/20220805/gaza-1807564713.html
Израильская армия нанесла удар по сектору Газа
Израильская армия нанесла удар по сектору Газа - РИА Новости, 05.08.2022
Израильская армия нанесла удар по сектору Газа
Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:22
2022-08-05T16:22
2022-08-05T16:28
израиль
сектор газа
в мире
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг – РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщила пресс-служба военных."ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа. В израильском тылу введена чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении военных.
https://ria.ru/20220716/raketa-1802885510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, сектор газа, в мире, армия обороны израиля
16:22 05.08.2022 (обновлено: 16:28 05.08.2022)
Израильская армия нанесла удар по сектору Газа
Армия обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа