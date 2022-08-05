https://ria.ru/20220805/gaza-1807564713.html

Израильская армия нанесла удар по сектору Газа

Израильская армия нанесла удар по сектору Газа - РИА Новости, 05.08.2022

Израильская армия нанесла удар по сектору Газа

Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:22

2022-08-05T16:22

2022-08-05T16:28

израиль

сектор газа

в мире

армия обороны израиля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732519006_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_4843a8dab140dc95293e03594c5ad030.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг – РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщила пресс-служба военных."ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа. В израильском тылу введена чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении военных.

https://ria.ru/20220716/raketa-1802885510.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

израиль, сектор газа, в мире, армия обороны израиля