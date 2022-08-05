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Израильская армия нанесла удар по сектору Газа - РИА Новости, 05.08.2022
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Израильская армия нанесла удар по сектору Газа
Израильская армия нанесла удар по сектору Газа - РИА Новости, 05.08.2022
Израильская армия нанесла удар по сектору Газа
Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:22
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израиль
сектор газа
в мире
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг – РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщила пресс-служба военных."ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа. В израильском тылу введена чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении военных.
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израиль, сектор газа, в мире, армия обороны израиля
16:22 05.08.2022 (обновлено: 16:28 05.08.2022)
 
Израильская армия нанесла удар по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа

© AP Photo / Adel HanaПоследствия удара израильских сил по сектору Газа
Последствия удара израильских сил по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Adel Hana
Последствия удара израильских сил по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг – РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщила пресс-служба военных.
"ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа. В израильском тылу введена чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении военных.
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