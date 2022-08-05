Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не игнорировать диалог с Россией
Глава Гагаузии Ирина Влах призвала власти Молдавии не игнорировать диалог с Россией
Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Высшее руководство Молдавии должно непосредственно договариваться с Россией о цене на газ, такое мнение высказала глава Гагаузской автономии Ирина Влах на встрече местных аграриев с министром сельского хозяйства Владимиром Болей.
Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. На этом фоне оппозиция начала акции протеста. В четверг Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз" - для бытовых потребителей он вырос на 23,6%, до 1100 долларов за тысячу кубометров.
"Власти должны защищать жителей страны, сотрудничать можно и ЕС, и со странами СНГ, включая Россию. Переговоров вице-премьера Андрея Спыну (с "Газпромом") недостаточно, чтобы решить проблемы энергетического сектора и выйти из тяжелого экономического положения, в котором оказалась Молдавия. К переговорам должны подключиться и президент, и премьер-министр", - отметила Влах.
"Газпром" и "Молдовагаз" в октябре прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.