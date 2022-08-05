Рейтинг@Mail.ru
Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не игнорировать диалог с Россией - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/gagauziya-1807446973.html
Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не игнорировать диалог с Россией
Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не игнорировать диалог с Россией - РИА Новости, 05.08.2022
Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не игнорировать диалог с Россией
Высшее руководство Молдавии должно непосредственно договариваться с Россией о цене на газ, такое мнение высказала глава Гагаузской автономии Ирина Влах на... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:52
2022-08-05T11:52
экономика
сергей куприянов
молдавия
россия
гагаузия
евросоюз
молдовагаз
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105426/39/1054263936_0:26:900:532_1920x0_80_0_0_5e7e59f719a97e68a1643e62991464b7.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Высшее руководство Молдавии должно непосредственно договариваться с Россией о цене на газ, такое мнение высказала глава Гагаузской автономии Ирина Влах на встрече местных аграриев с министром сельского хозяйства Владимиром Болей.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. На этом фоне оппозиция начала акции протеста. В четверг Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз" - для бытовых потребителей он вырос на 23,6%, до 1100 долларов за тысячу кубометров."Власти должны защищать жителей страны, сотрудничать можно и ЕС, и со странами СНГ, включая Россию. Переговоров вице-премьера Андрея Спыну (с "Газпромом") недостаточно, чтобы решить проблемы энергетического сектора и выйти из тяжелого экономического положения, в котором оказалась Молдавия. К переговорам должны подключиться и президент, и премьер-министр", - отметила Влах.Глава Гагаузии привела пример конструктивного диалога с внешними партнерами Турцию, Сербию, Венгрию и другие страны, подчеркнув, что "многие президенты и премьер-министры включаются в этот процесс и напрямую обращаются к руководству той страны, с которой заключен контракт"."Газпром" и "Молдовагаз" в октябре прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
https://ria.ru/20220721/gaz-1804068362.html
https://ria.ru/20220717/moldaviya-1803040231.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105426/39/1054263936_27:0:827:600_1920x0_80_0_0_aaa2ce74afb8e9ca25bd2a266b68e970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сергей куприянов, молдавия, россия, гагаузия, евросоюз, молдовагаз, газпром
11:52 05.08.2022
 
Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не игнорировать диалог с Россией

Глава Гагаузии Ирина Влах призвала власти Молдавии не игнорировать диалог с Россией

© Фото : официальный сайт Ирины ВлахИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : официальный сайт Ирины Влах
Ирина Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Высшее руководство Молдавии должно непосредственно договариваться с Россией о цене на газ, такое мнение высказала глава Гагаузской автономии Ирина Влах на встрече местных аграриев с министром сельского хозяйства Владимиром Болей.
Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. На этом фоне оппозиция начала акции протеста. В четверг Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз" - для бытовых потребителей он вырос на 23,6%, до 1100 долларов за тысячу кубометров.
Компрессорная станция Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 16:17
В Гагаузии попросили руководство России пересмотреть цену на газ
"Власти должны защищать жителей страны, сотрудничать можно и ЕС, и со странами СНГ, включая Россию. Переговоров вице-премьера Андрея Спыну (с "Газпромом") недостаточно, чтобы решить проблемы энергетического сектора и выйти из тяжелого экономического положения, в котором оказалась Молдавия. К переговорам должны подключиться и президент, и премьер-министр", - отметила Влах.
Глава Гагаузии привела пример конструктивного диалога с внешними партнерами Турцию, Сербию, Венгрию и другие страны, подчеркнув, что "многие президенты и премьер-министры включаются в этот процесс и напрямую обращаются к руководству той страны, с которой заключен контракт".
"Газпром" и "Молдовагаз" в октябре прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 14:19
В Гагаузии не видят преимуществ от статуса кандидата в ЕС для Молдавии
 
ЭкономикаСергей КуприяновМолдавияРоссияГагаузияЕвросоюзМолдовагазГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала